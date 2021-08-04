紐約州長性騷11女報告出爐 拜登、佩洛西都要他辭職

在一項調查發現紐約州州長郭謨（Andrew Cuomo）性騷擾多達11名女性之後，引發美國政界一片譁然，就連美國總統拜登（Joe Biden）3日也要求他辭職。

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）3日公布調查結果，該調查結果顯示郭謨對女性進行撫摸、親吻和擁抱等行為，同時還對多名女性發表不當言論。總統拜登在調查報導公布的數個小時後公開表示「我認為他應該辭職」，並指出「我理解州議會可能會決定彈劾。我不確定，我還沒有詳閱所有資料」。

當被問及郭謨試圖通過使用他與拜登本人進行身體接觸的照片來為自己辯護時，拜登表示「聽著，我不會對此置之不理。我確信有些擁抱是完全無辜的，但顯然司法部長認為有些事情並非如此」，並補充說「我還沒有讀過這份報告，我不知道它的細節，我所知道的是最終結果」。

郭謨的調查報告公布後，就連白宮發言人莎奇（Jen Psaki）都對記者表示「我不知道任何人今天早上有辦法觀看並且不認為這些指控令人憎惡」。拜登此前曾表示，如果調查顯示指控屬實，郭謨應該辭職。拜登發表上述評論之前，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）也呼籲辭職，幾位紐約州的民主黨人也曾如此。

波洛西在聲明中說，既然已經完成徹底調查，她表示「一如既往，我讚揚那些站出來說出真相的女性，有鑑於郭謨對紐約的熱愛和對他所擔任職務的尊重，我呼籲州長辭職」。

不過郭謨3日同樣發布了一段影片，並在裡面堅稱「我從未不恰當地接觸任何人或進行不恰當的性挑逗」，同時明確表示他仍無意下台。