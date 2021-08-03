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美五孩爸出遊染疫 臨終傳訊給未婚妻「後悔沒打疫苗」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國一名有5個孩子的父親不幸染疫，他住院後在臨終前給未婚妻發了一則訊息說自己應該接種「那該死的疫苗」，表達自己的後悔。Jessica DuPreez
美國一名有5個孩子的父親不幸染疫，他住院後在臨終前給未婚妻發了一則訊息說自己應該接種「那該死的疫苗」，表達自己的後悔。Jessica DuPreez

美國一名有5個孩子的父親不幸染疫，他住院後在臨終前給未婚妻發了一則訊息說自己應該接種「那該死的疫苗」，表達自己的後悔。

居住在拉斯維加斯（Las Vagas）的佛里迪（Michael Freedy）今年39歲，今年7月初與家人去聖地牙哥遊玩後，原先他認為自己的不適只是嚴重曬傷，沒想到去醫院檢查後經檢測竟是意外感染新冠肺炎、病毒檢測呈陽性。

佛里迪在隔離期間病情迅速惡化，某天更在在半夜叫醒未婚妻杜普雷茲（Jessica DuPreez）、表示自己無法呼吸和頭暈，最終佛里迪不得不依靠氧氣瓶呼吸，並在重症監護室度過最後幾天生命後去世。

據報導，佛里迪住院時曾傳訊息給未婚妻，寫著「我的天，這太糟糕了」，另一條則寫著「我要是打了疫苗就好了」，杜普雷茲透露自己和未婚夫本來計畫一年後才要去打疫苗，因為他們想觀望哪一種疫苗對他們的副作用較小，最終才導致這場悲劇。

在接受CNN採訪時，杜普雷茲鼓勵可能仍「持觀望態度」的其他人趕緊去接種疫苗，因為這次的切身之痛讓他了解到是完全值得的，她說「我的孩子沒有爸爸了，因為我們猶豫了」。

佛里迪臨終前向未婚妻傳出最後一則訊息。Jessica DuPreez
佛里迪臨終前向未婚妻傳出最後一則訊息。Jessica DuPreez

疫苗 新冠肺炎 拉斯維加斯

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