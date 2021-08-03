歐巴馬辦「60歲百人生日派對」！共和黨議員批雙重標準

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）計劃本週末在他的瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）度假屋舉辦60歲生日派對，預計會有數百名賓客參加。

據知情人士透露，歐巴馬的生日派對將在戶外舉行，並將遵守所有地方、州和聯邦衛生防疫規程，包括由公共衛生專業人員管理的檢測制度。當被問及醫療方面的考慮以及普通美國人是否應舉辦如此大型的派對時，白宮新聞秘書薩奇（Jen Psaki）強調「我們當然建議每個人遵循公共衛生指南，我知道，前總統大力倡導接種疫苗、遵循公共衛生專家的指導，他當然也會為自己倡導」。

目前有消息指出總統拜登（Joe Biden）不會參加這次派對。不過眾議院資深共和黨人、俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）2日在一條推文中批評，稱「如果今天舉辦派對的是前總統川普（Donald Trump），民主黨就會將此類活動視為『危險』」，暗示有雙重標準的情況。

據報導，會出席派對的具體人數尚未公布，只說可能會有數百人參加，包括歐巴馬的家人、朋友和前幕僚。