美國驅逐租客禁令到期 恐數百萬人流浪街頭

今天凌晨（8月1日），美國一項因新冠疫情對拖欠房租者實施保護的措施到期。該規定不准將拖欠房租的家庭趕出出租房。

2020年9月新冠疫情導致美國2000萬人失業，疾控中心（CDC）擔心流浪人口的增加對病毒傳播形成推動之勢，下達緊急租戶驅逐禁令，不准強制拖欠租金的租戶搬遷。

為此，美國聯邦政府曾為租戶和房主提供了約470億美元的資助。但房屋租賃事宜是基層事務，由各州和縣市具體操作，聯邦很難插手。根據美國財政部的數據，截止到今年6月，這筆資助金中只動用了不到30億美元。

鑑於禁令到期後大批低收入者將被強制離開租屋，曾有人提議將該規定延長至今年10月18日，但美國國會眾議院最終未能形成多數通過這項提案。眾議院裡共和黨一致反對，民主黨議員中有人已離開華盛頓開始度假。這個禁令自實施以來已數次延長。

白宮做出明確表態，由於缺乏法律授權，無法單方面延長對拖欠房租家庭的保護。一些民主黨議員批評拜登政府在該事宜上的表現缺乏主動性。

根據一項Aspen研究所的調查，目前美國有650萬個家庭沒有支付房租的能力，涉及人口超過1500萬。他們拖欠的房租累計超過200億美元。

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）周六（7月31日）表示，每個州現在都有無數家庭圍坐在餐桌旁商量怎樣逃過這一劫。另一名民主黨議員布什（Cori Bush）說，流離失所的家庭，家長怎麼工作、怎麼看護孩子，現在還不清楚。「我們不能在全球疫情還在肆虐的情況下，把這些人變成流浪漢。」

房主協會不同意延長對交不起房租的租戶繼續實施保護。他們表示，已有房主因缺失租金收入而無法還貸以及支付稅金及保險費等其它開支。

眾議院民主黨領袖佩洛希在推特發帖稱，把兒童和家庭驅逐到大街上是「徹頭徹尾的殘忍行徑」。

(路透社、法新社等)

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