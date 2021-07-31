女子靠太近拍照刺激母灰熊衝向她 事後被告上法院

美國黃石國家公園5月中發生女子過度接近母灰熊拍照，疑似受到刺激的灰熊\一度朝著她衝過去，引起目擊者一陣驚呼。調查人員近日已經查出該名女子的身分，並將她告上聯邦法庭。

根據目擊者當初放上IG的現場影片，女子跟灰熊的距離非常近。當她一拍完照，母灰熊就朝著她衝過去，但很快停步與掉頭，女子隨後冷靜地轉過身，把手機放回衣服口袋後走開。

CBS Chicago報導，這一名女子是伊利諾州芝加哥市郊卡羅溪（Carol Stream, IL）居民德林（Samantha Dehring）。目擊者指出，德林跟一群遊客目擊到一頭母熊與兩頭幼熊。大家看到三頭熊靠近，就紛紛回到自己的車上，並且警告德林趕快回去，但是她置若罔聞，直到灰熊朝她衝刺後才回頭。

黃石國家公園規定遊客必須一直跟熊保持至少約91公尺的距離，但德林當時跟熊的距離不到5公尺。起訴狀指有人看過一篇附上事發影片的貼文，注意到標記著德林的姓名。調查人員接獲通報，申請搜索令調閱德林的臉書，發現她把熊的照片發上去，還寫下「極為驚訝這地方的美景」，從而確定她的身分。

據報導，黃石國家公園得知有人違規近距拍攝熊的照片後，就在臉書專頁貼住違規影像與徵求民眾提供線索，德林隨即取消跟隨黃石國家公園。

德林現被控兩項罪名，預定8月26日要到黃石國家公園所在的懷俄明州猛瑪市（Mammoth, WY）聯邦法院出庭應訊。據悉德林目前尚未認罪。