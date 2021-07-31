她近距離拍攝灰熊媽媽！結果慘遭黃石公園控告騷擾動物

美國伊利諾州女子德林 （Samantha Dehring）日前去黃石公園旅遊時，近距離拍攝一隻母灰熊和兩隻小熊，直到母熊作勢攻擊，才轉身離去，過程被其他遊客拍下，現在遭黃石公園控告騷擾野生動物以及違反封閉和使用限制等罪。

BBC報導，被告女子德林5月15日在黃石國家公園的咆哮山（Roaring Mountain），與一群遊客遇到了母熊帶著兩隻小熊。她不顧警告，上前拍照，直到母熊逼近，她才轉身回到車上。黃石公園規定遊客必須與熊保持300英尺（約91.5公尺）距離。

這段過程被其他遊客拍下，黃石公園5月25日在官網公布影片截圖，請公眾協尋找到該名女子。黃石公園在收到有關德林的身份提示後，發現她在自己的社群媒體上張貼這些熊的照片。

德林此舉已違反聯邦法禁止「餵食、碰觸、戲弄、驚嚇或意圖騷擾野生動物築巢、養育或其他活動」，預定8月26日在懷俄明州出庭。