美跨黨派議員籲希爾頓放棄新疆酒店項目

路透社29日報導，美國國會一個委員會的跨黨派議員呼籲希爾頓全球公司不要讓其名字與一個在新疆的酒店項目有連結，因為該地原是一座遭中國政府摧毀的清真寺。

民主黨參議員默克利 (Jeff Merkley) 和眾議員麥戈文 (Jim McGovern) 在給希爾頓全球控股公司總裁納塞塔 (Christopher Nassetta) 的一封信中，對該公司打算在2018年新疆和田地區被摧毀的清真寺遺址上建造一家希爾頓酒店的相關消息表示關切。

他們在信中寫道：「該遺址是中國政府在新疆廣泛破壞維吾爾族宗教和文化遺址的運動，以及官方努力消除維吾爾族的宗教和文化習俗的象征。」

根據路透社報導，由這份郵件的副本由美國國會中國事務執行委員會的資深共和黨人參議員盧比奧 (Marco Rubio) 和眾議員史密斯 (Jim Smith) 共同簽署。希爾頓全球沒有立即回應路透社的訪問要求。

美國國會議員在信中表示，中國破壞維吾爾族宗教和文化遺址的行為讓美國政府確定新疆的維吾爾人與其他少數民族正在遭受種族滅絕和反人類罪的侵害。他們透過信件表示：「希爾頓不應允許其名字被用來延續和促進對生活在新疆數百萬維吾爾人的文化抹殺和鎮壓。」

美國最大的穆斯林倡導組織美國伊斯蘭關系委員會(The Council on American-Islamic Relations)本周呼籲希爾頓的股東們了解英國《每日電訊報》6月披露的酒店計劃的細節。

該報導援引希爾頓提供的資訊，稱該酒店是由一家中國公司歡朋酒店管理(Huan Peng Hotel Management) 監督的特許開發項目，該公司說它通過公開拍賣購買了這塊土地作為空地。該公司補充說，它將「完全遵守所有當地法律丶當局和希爾頓品牌開發標准」。

美國國會及行政當局中國委員會的研究顯示，近年來，新疆當局拆除或破壞了約16000座清真寺和該地區一半以上的其他宗教場所，如神殿和墓地。

(路透社等)

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