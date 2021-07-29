怒嗆對方「白痴」？麥卡錫反口罩言論引佩洛西批評回擊

在眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）針對國會醫生建議眾議院維持戴口罩的批評後，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在被記者問及此事時稱麥卡錫為「白痴」，也是兩位眾議院領袖之間關係惡化的另一個跡象。

佩洛西被記者問及此事時，她正在國會大廈外坐上座車，並語出驚人地說「他真是個白痴」。這項批評是為了回應麥卡錫在一則關於新口罩規範的推文中的批評，麥卡錫表示「毫無疑問，戴回口罩的威脅不是基於科學的決定，而是自由派政府官員做出的決定，他們想要繼續生活在一個疫情永久的狀態」。

面對佩洛西的批評，麥卡錫回應道「好吧，如果她這麼聰明，我想知道國會大廈、眾議院和參議院之間的科學變化在哪裡」，明指兩院之間關於口罩的不同規定。被問到是否會嘗試與佩洛西對話時，麥卡錫表示「我從不認為我和她說話會很有成效」。

佩洛西的副幕僚長哈米爾（Drew Hammil）也在推文中迅速為佩洛西的評論解釋，稱「不幸的是，由於影片質量不佳，我們無法驗證，但我可以確認議長認為戴口罩要求不是基於科學是『愚蠢』的」。

國會大廈的主治醫生27日發表一份備忘錄，其中指導已接種疫苗和未接種疫苗的議員、工作人員和國會大廈的其他訪客在室內戴口罩，並補充「對於所有眾議院辦公樓、眾議院大廳和內務委員會會議，當一個人在室內空間而其他人在場時，需要佩戴合身的醫用級過濾口罩，在美國眾議院的封閉空間舉行會議需要戴口罩」。