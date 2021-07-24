宛如「神鬼獵人」！男子在荒野連日遭熊攻擊 幸運獲救

紐約時報日前披露一樁有如冒險電影的情節，指美國海岸防衛隊的直升機在阿拉斯加州荒野救起一名受傷男子。據說，他在無法聯繫外界的情況下，被迫連續幾晚不停擊退一頭頑強的北美灰熊，不僅沒辦法睡覺，手槍最後也只剩下2發子彈。

這名身分未曝光的男子年約50或60多歲，12日開始獨自待在距離阿拉斯加西部海岸偏遠城鎮諾姆（Nome）約64公里的一處小礦區，在此處遭遇熊的攻擊，甚至一度被拖到鄰近的河邊。

雖然男子隨身帶著手槍，也成功脫逃，卻在隨後約一周期間，不斷面臨同一頭熊對他棲身的鐵皮屋進行攻擊。據海岸防衛隊直升機飛官卡瓦哈爾少校（Lt Cmdr Jared Carbajal）轉述，「那頭熊每晚一直過來，他已經有幾天沒睡了」。

報導指出，這名男子最終獲救真的是運氣好。卡瓦哈爾少校與哈瑪克中尉（Lt. j.g. A.J. Hammac）為閃避部分雲層，稍微更動MH-60「松鴉鷹」（MH-60 Jayhawk）直升機航路約1.6公里。哈瑪克中尉隨後目擊到地面有人遇險，還朝著他們拼命揮著雙手，卡瓦哈爾少校就決定迅速降落。

據直升機機組員回憶，這名男子自己對腿部進行包紮，鐵皮屋的門也已被扯開，屋頂則潦草地寫著SOS與「救我」字樣。哈瑪克中尉指出，「我們實在不會在荒野正中央遇到人，他有點像苦苦掙扎。當我們過去的時候，他正趴在地上揮舞一面白旗，看來肯定像是在野外有段時間了」。