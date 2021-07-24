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宛如「神鬼獵人」！男子在荒野連日遭熊攻擊 幸運獲救

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國海岸防衛隊日前在阿拉斯加州荒野一棟鐵皮屋救起一名受傷男子，這名男子自稱他連續幾晚不停擊退一頭頑強的北美灰熊，不僅沒辦法睡覺，手槍最後也只剩下2發子彈。示意圖，非當事灰熊。路透
美國海岸防衛隊日前在阿拉斯加州荒野一棟鐵皮屋救起一名受傷男子，這名男子自稱他連續幾晚不停擊退一頭頑強的北美灰熊，不僅沒辦法睡覺，手槍最後也只剩下2發子彈。示意圖，非當事灰熊。路透

紐約時報日前披露一樁有如冒險電影的情節，指美國海岸防衛隊的直升機阿拉斯加州荒野救起一名受傷男子。據說，他在無法聯繫外界的情況下，被迫連續幾晚不停擊退一頭頑強的北美灰熊，不僅沒辦法睡覺，手槍最後也只剩下2發子彈。

這名身分未曝光的男子年約50或60多歲，12日開始獨自待在距離阿拉斯加西部海岸偏遠城鎮諾姆（Nome）約64公里的一處小礦區，在此處遭遇熊的攻擊，甚至一度被拖到鄰近的河邊。

雖然男子隨身帶著手槍，也成功脫逃，卻在隨後約一周期間，不斷面臨同一頭熊對他棲身的鐵皮屋進行攻擊。據海岸防衛隊直升機飛官卡瓦哈爾少校（Lt Cmdr Jared Carbajal）轉述，「那頭熊每晚一直過來，他已經有幾天沒睡了」。

報導指出，這名男子最終獲救真的是運氣好。卡瓦哈爾少校與哈瑪克中尉（Lt. j.g. A.J. Hammac）為閃避部分雲層，稍微更動MH-60「松鴉鷹」（MH-60 Jayhawk）直升機航路約1.6公里。哈瑪克中尉隨後目擊到地面有人遇險，還朝著他們拼命揮著雙手，卡瓦哈爾少校就決定迅速降落。

據直升機機組員回憶，這名男子自己對腿部進行包紮，鐵皮屋的門也已被扯開，屋頂則潦草地寫著SOS與「救我」字樣。哈瑪克中尉指出，「我們實在不會在荒野正中央遇到人，他有點像苦苦掙扎。當我們過去的時候，他正趴在地上揮舞一面白旗，看來肯定像是在野外有段時間了」。

卡瓦哈爾少校承認，如果他們沒有改變航路，「我們就會完全錯過他了」。紐時記則形容，男子持續一周的遭遇可當作李奧納多．狄卡皮歐獲奧斯卡獎的「神鬼獵人」（The Revenant）電影續集。

美國海岸防衛隊一架直升機日前在阿拉斯加州執行任務時，為閃避雲層稍微改道，隨後在荒野一棟鐵皮屋救起一名男子。據指男子在過去約一周期間，每晚都面對一頭頑強的熊跑來鐵皮屋發動攻擊。畫面翻攝：U.S. Coast Guard
美國海岸防衛隊一架直升機日前在阿拉斯加州執行任務時，為閃避雲層稍微改道，隨後在荒野一棟鐵皮屋救起一名男子。據指男子在過去約一周期間，每晚都面對一頭頑強的熊跑來鐵皮屋發動攻擊。畫面翻攝：U.S. Coast Guard

直升機 阿拉斯加 電影

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