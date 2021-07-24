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薛曼訪陸前北京制裁前官員 美：制裁持續 訪問行程不變

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國副國務卿薛曼。 歐新社
美國副國務卿薛曼。 歐新社

就在美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）訪陸前兩天，中國大陸動用反外國制裁法，反制制裁美國前商務部長羅斯（Wilbur Ross）等人；白宮發言人莎奇（Jen Psaki）23日表示，美國不會因此畏懼，仍致力於動用所有相關制裁工具。

莎奇說，沒聽說薛曼的訪問行程有變動，美中交往和外交會晤不會只討論有共識領域，也會討論彼此意見分歧之處。

莎奇表示，「這些行動（指制裁）正是北京透過懲治一般民眾、公司和公民社會團體，以傳遞政治訊息的最新例證，更顯示中華人民共和國惡化的投資環境與升高的政治風險。」

莎奇形容中方「毫無依據的制裁行動」，列舉去年7月、今年1月與3月，都有個人和組織團體受中方制裁。

莎奇說，跨黨派美國民眾都反對這些針對捍衛普世人權和基本自由的無恥行動，北京試圖恫嚇與霸凌國際的相關非政府組織，只會表明她將進一步孤立於世界。

北京 白宮

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