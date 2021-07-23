情節如間諜小說 九名中共代理人遭美起訴

美國司法部周四（7月22日）表示，紐約東區聯邦大陪審團提交起訴書，指控9名中共代理人在美國參與秘密的「獵孤行動」，非法騷擾住在美國的中國居民，並威脅他們回中國接受刑事指控。

曾經在中國漢陽人民檢察院擔任檢察官的50歲的涂蘭(Tu Lan，音譯)是這項龐大調查中最新的被告，該調查導致一共9人被指控為中共執行「獵孤行動」，對居住在美國的中國人進行監視丶騷擾丶跟蹤與脅迫，使他們返回中國。

路透社形容，該案的指控讀起來像一本間諜小說。起訴書稱，「共謀者計劃了一個具體的引渡行動，通過心理脅迫跟蹤和遣返無名氏1號（John Doe #1）。」

根據起訴書，無名氏1號大約在2010年定居在美國。在2012年至2014年之間，中國政府促使國際刑警組織向無名氏1號夫婦發出「紅色通緝令」，指他們貪污丶濫用職權與受賄。

而在2016至2019年間，包括被告涂蘭和胡吉(Hu Ji，音譯)在內的中國政府官員飛往美國，並指示其他多名被告在美國從事未經批准的非法行為，脅迫無名氏1號回中國。

該引渡行動包括在2017年4月將無名氏1號的老父親從中國帶到美國的計畫，以傳達這樣的信息：如果他不回國，他的家人將遭受 「嚴重傷害」。

根據起訴書，涂蘭在寫給另一位共謀者朱峰( Zhu Feng，音譯)的訊息上寫著：「關鍵在於無名氏一號的父親的狀況，這一天結束後，要負責帶他回來，還要請他說服無名氏。......第二是要看無名氏的父親是否能做任何努力，是否有機會住在兒子家丶是否有機會說服兒子，然後根據情況決定，因為主要目的是要讓他說服無名氏一號屈服。」

起訴書指，涂蘭從中國飛到新澤西州協助監督這一行動，後來她在當地與其他共謀者會面，並指示他們監視無名氏1號的一個親戚; 之後，她回到中國繼續監督這項工作。

不過，但該陰謀最終失敗，涂蘭和其他人下令將該無名氏1號的父親送回中國。為逃避偵查和阻撓美國的刑事調查，起訴書稱，她命令一名共謀者刪除所有關於他們計劃的聊天內容。

該案還涉及對一名美國私人調查員丶前紐約市警官麥克馬洪（Michael McMahon）的指控，檢察官稱，他受雇監視無名氏1號。但包括麥克馬洪在內，被捕的三名被告都不認罪。

麥克馬洪的律師盧斯伯格（Lawrence Lustberg）告訴路透社，他的客戶實際上是被「欺騙和愚弄了」，「他從來不知道，在他受雇作為一名私人調查員的行動中，他以任何形式代表中國政府。」

起訴細節

當此案在去年10月宣布時，美國司法部說這是「第一個此類案件」，因為它涉及外國勢力在美國本土進行單方面活動。

美國司法部國家安全司代理檢察長萊斯科（Mark Lesko）說：「世界各地的執法官員都按照專業的行為准則行事。」他提到：「(中國)檢察官和警員不僅指揮和參與了在美國領土上的犯罪計劃，然後還試圖掩蓋它，這是對最高級別的司法的侮辱。」

「正如補充起訴書中所指出，中國政府派特工到美國騷擾丶監視和脅迫美國居民返回中國。這些行為是不民主的丶專制的丶違背法治的。」美國聯邦調查局（FBI）反間諜部門助理主任科勒（Alan E. Kohler）說：「聯邦調查局將繼續保護那些受到中國政府或任何其他政府的騷擾和恐嚇的受害者。」

涂蘭和另一名被告，46歲的翟永強(Zhai Yongqiang，音譯)，是紐約聯邦大陪審團提出的補充起訴書中最新被指控的人。涂蘭還被指控命令另一名共謀者銷毀證據並阻礙調查。其他被起訴者包括46歲的胡吉（Hu Ji，音譯）丶65歲的李敏君(Li Minjun，音譯)，住在紐約的中國公民丶34歲的朱峰( Zhu Feng，音譯)丶新澤西州居民丶53歲的麥克馬洪（Michael McMahon）丶24歲的紐約居民鄭從英(Zheng Congying，音譯)丶64歲的康涅狄格州居民朱勇(Zhu Yong，音譯)。第九名被告的名字未被公開。

（路透社等）

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