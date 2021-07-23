陸拒WHO第二階段疫情溯源調查 美：不負責任且危險

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人莎奇。歐新社
白宮發言人莎奇。歐新社

中國大陸拒絕參與世界衛生組織（WHO）的第二階段新冠病毒溯源調查，美國白宮22日表示，對這項決定深感失望，批陸不負責任且危險；國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，中國大陸持續模糊焦點，迴避科學要求。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）22日在記者會表示，中方阻止進一步調查，並未履行其義務；這樣的立場不負責任、令人難以接受，且老實說是危險的。

莎奇表示，美國支持WHO展開第二階段科學透明、由專家領導且不受干擾的調查；美國持續呼籲中國大陸提供資料與樣本，這對預防下一波疫情大流行至關重要。

不只是美國，莎奇說，日前七大工業國領導人的聲明，也呼籲包括中國大陸在內，對疫情進行透明獨立分析，並關切缺乏適當管道和足夠動能以進行調查。

問到美國是否為此對中國大陸施加後果？莎奇並未正面回應，而是說要與國際夥伴協調後續行動。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，美國相信以多邊方式處理國際衛生安全議題，正與國際夥伴合作，支持WHO第二階段的調查。

世界衛生組織3月發布針對新冠病毒起源的初步報告，指新冠病毒「非常可能」是通過另一種中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類，但目前無足夠證據來確定具體物種。

中國大陸國家衛生健康委員會副主任曾益新22日表示，不會參與WHO的第二階段調查，其中包括病毒從武漢實驗室洩漏的可能性。

世衛3月發布對新冠病毒起源調查的初步報告，其中確定該病毒可能起源於動物，然後在2019年12月左右傳播給人類；病毒通過冷藏食品傳入是「可能的途徑」，從實驗室洩漏的說法「極不可能」。

報告結論引發更多質疑，美國總統拜登5月26日下令美國情報機構重新調查疫情起源，90天內需向他報告。

拜登當時表示，報告內容應包括進一步調查可能觸及的領域、中國大陸要回答的問題；美國將會與全球理念相近夥伴合作，推動大陸參與這項全面、透明、證據為基礎的國際調查，並促使中方提供相關資料和證據的檢視管道。

WHO

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