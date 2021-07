憂川普政變？美軍高層：嚴守政治中立、效忠憲法

一本撰寫前總統川普執政末期的新書爆料,美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)曾擔憂川普發動政變;密利21日說,他謹遵憲法,軍隊嚴守政治中立,效忠的是憲法,而非個人;美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)則稱,密利「骨子裡沒有政治基因。」

去年總統大選結束後,密利就表示,美軍只對憲法宣誓,不對暴君、獨裁者或個人宣誓,並稱全體美軍都將不計代價保護和捍衛憲法。

這次風波源自兩位華盛頓郵報記者萊昂尼格(Carol Leonnig)和拉克(Philip Rucker)所撰寫的新書「我一個人就能搞定:川普災難性的最後一年」(I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year),書中指密利憂心川普敗選後會為了鞏固權力而發動政變,或採取其他非法手段,因此不斷探詢訊息,並私下密謀阻止之道。

書中描述密利告訴友人、議員和同仁有關政變的威脅,必須對此戒備,「他們可能會嘗試,但不會成功。」

1月6日發生國會暴亂後,書中形容,密利將此喻為1933年德意志的帝國議會縱火案,希特勒藉此建立納粹獨裁政權。

密利和奧斯丁21日一起出席國防部記者會時,被問到這個問題,他並未直接回應書中內容,而是強調效忠憲法,且從未打破誓言。

「我和其他參謀首長聯席會議成員,以及全體軍人,我們都宣誓效忠憲法,絕不破壞憲法。」密利說,「從就任至今,我可以說,每一個人都謹遵誓言。」

密利說,美國軍隊是政治中立機構,過去是、現在也是,美軍誓言效忠憲法,而非任何個人;軍隊過去不會,將來也不會,也永遠不應該介入國內政治。

密利表示,仲裁選舉是司法部、立法機關和美國人民要做的事,不是美國軍隊的工作,「我們遠離政治,我們是政治中立機構。」

奧斯丁也挺身捍衛密利說,自己與密利並肩作戰,好幾次同一單位服役,他不懷疑密利的人格特質,密利「骨子裡沒有政治基因。」

密利說,他和參謀首長聯席會議其他成員,一直都是向包括川普在內的總統,提供最佳軍事專業建議,在每個場合都是坦率誠實的,歷次皆然。

川普15日聲明否認自己曾威脅或公開告訴任何人要發動政變,這個想法太過荒唐;「抱歉告訴你們,但選舉對我而言才是政變的形式。」

他還說,「若我要發動政變,最不想和密利將軍一起幹」。