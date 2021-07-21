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華為不放棄美國市場 上季投入華盛頓遊說金額激增六倍

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
華為今年第2季投入華盛頓遊說的相關支出達106萬美元，較第1季的18萬美元激增。（路透）
華為今年第2季投入華盛頓遊說的相關支出達106萬美元，較第1季的18萬美元激增。（路透）

中國大陸電信設備製造業者華為上季大幅提高華盛頓遊說人士的相關支出。此時美國針對華為設備的禁令，代表該公司將被排除在國會數百億美元的基礎建設支出計畫之外。

根據周二揭露的文件，華為今年第2季投入華盛頓遊說的相關支出達106萬美元，較第1季的18萬美元激增。華為列出的特定利益涉及寬頻和基礎設施法案，以及貿易和一項數位隱私措施。

華為並未立即回應置評請求。

美國總統拜登延長前任總統川普在2019年簽發的一項行政命令，內容是禁止美國企業使用被認定構成國安風險公司製造的電信設備，包括華為的設備。

這代表華為將被排除在美國國會650億美元擴大寬頻建設的計畫之外，這是兩黨5,790億美元基礎設施計畫的一環。

美國國會去年還撥款18億美元，用於協助移除和更換目前使用的任何華為設備。美國聯邦通訊委員會本月稍早核准了這項計畫。

華盛頓 拜登

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