快訊

評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

5歲童當街被拐上車 母搏命從車窗救兒20秒驚險過程曝光

香港01 / 凱薩琳
紐約發生駭人的街頭拐子事件，當天一名母親與3名子女外出，一名男子突然從停在路邊的車輛下車，強行擄劫其中一名5歲男童。圖／取自Twitter
紐約發生駭人的街頭拐子事件，當天一名母親與3名子女外出，一名男子突然從停在路邊的車輛下車，強行擄劫其中一名5歲男童。圖／取自Twitter

與小朋友外出需要加倍留神，以免意外發生後恨錯難返。上周四（15日）美國紐約發生一宗駭人的街頭拐子事件，當天一名母親與三名子女外出時，一名男子突然從停在路邊的車輛下車，上前強行擄劫其中一名5歲男童上車，母親立即追上前，幸好當時車窗並沒有關上，母親趕及從車窗把兒子拉出來，全程僅約20秒，非常驚險。當地警察翌日緝捕其中一名疑犯歸案，同案另一名同夥仍然在逃。

這宗嚇人的企圖拐子案發生於美國紐約皇后區，當日（15日）下午8點多，45歲母親戴亞斯（Dolores Diaz）和三名子女身處山邊道路，準備與工作中的丈夫會面，此時路邊停著一輛深紅色車輛，一名穿白色上衣的男子突然從車上跑出，衝向戴亞斯一家，極速把走在最前的5歲男童抱起並跑回車上。

疑犯把男童塞進車廂後，自己隨即跑到駕駛座，當時另一名同夥已坐在副駕駛座，男童的母親及另外兩名子女已趕至，幸好當時車窗沒有關上，而男童也在後座站了起來，他們三人伸手拼命嘗試把男童從車廂拉出來，疑犯亦用力把男童拉回車內，最終母親成功救出兒子，但由於用力太猛，他們把男童從車內拉出來後一同倒地；涉事車輛事敗後立即開車逃走，有路人衝前嘗試截停車輛但不果。

母親及另外兩名子女立即追上前，當時車窗沒有關上，他們奮力把男童從車窗拉出來。圖／取自Twitter
母親及另外兩名子女立即追上前，當時車窗沒有關上，他們奮力把男童從車窗拉出來。圖／取自Twitter

當地警方所公布的監視器錄影沒有展示後續，此時鏡頭一轉，警方展示兩名疑犯涉嫌犯案前的片段，可見負責擄走男童的白衣男子看似30多歲、深色皮膚，其穿橘色上衣的同夥則是淺膚色、光頭及戴上粗框眼鏡，貌似5、60歲。根據當地傳媒報導，案中男童沒有受傷，警方翌日晚拘捕涉案的24歲疑犯麥格納格（James McGonagle），並控以企圖綁架罪，其同夥仍然在逃。

延伸閱讀：

紅磡樂民新村4歲男童昏迷　獲送院搶救

戀足狂專捉校服小學生入後巷影腳　昨犯案斷正　3受害人8至11歲

文章授權轉載自《香港01》

車廂 紐約 綁架

延伸閱讀

49歲啃老族偷病父百萬元 買車玩樂找伴遊小姐

眼睜睜看末班車門關上…殘障女性被站務員「遺忘」 滯留當地一整晚

歐巴桑騎車戴「挖洞」安全帽 在地人秒認出：常在潮州看到她

熟男甜點師喪妻失志 19歲女學生愛上他卻慘被「砍頭剝皮」

相關新聞

5歲童當街被拐上車 母搏命從車窗救兒20秒驚險過程曝光

與小朋友外出需要加倍留神，以免意外發生後恨錯難返。上周四（15日）美國紐約發生一宗駭人的街頭拐子事件，當天一名母親與三名子女外出時，一名男子突然從停在路邊的車輛下車，上前強行擄劫其中一名5歲男童上車，母親立即追上前，幸好當時車窗並沒有關上，母親趕及從車窗把兒子拉出來，全程僅約20秒，非常驚險。當地警察翌日緝捕其中一名疑犯歸案，同案另一名同夥仍然在逃。

乾旱加老舊電力設備 加州野火季提前燒

美國林務局指出，加州乾旱以及火災季節提前來臨，目前超過15萬英畝面積被焚燒，而這些森林火災和近年造成北加州多起致命性野火...

經濟學人剖析 拜登新中國信條誤己誤人

經濟學人雜誌最新一期封面以「拜登的新中國信條」（Biden's new China doctrine）為題，剖析美國總統...

葉倫質疑美中第一階段貿易協議 拜登政府首次明確表態

美國財政部長葉倫質疑「美中第一階段貿易協議」的成果，認為華府對中國大陸加徵關稅，使美國消費者受到傷害，這是拜登政府首次對...

亞當斯後悔曾說不須戴罩 批CDC也過早解除口罩令

川普政府時期公共衛生署亞當斯(Jerome Adams)在推特(Twitter)上指出，聯邦疾病防治中心(CDC)宣布解...

棄國稅局條款 美兩黨基建案協商破局？恐推升新稅收壓力

共和黨聯邦參議員波特曼(Rob Portman)18日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。