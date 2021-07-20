5歲童當街被拐上車 母搏命從車窗救兒20秒驚險過程曝光

與小朋友外出需要加倍留神，以免意外發生後恨錯難返。上周四（15日）美國紐約發生一宗駭人的街頭拐子事件，當天一名母親與三名子女外出時，一名男子突然從停在路邊的車輛下車，上前強行擄劫其中一名5歲男童上車，母親立即追上前，幸好當時車窗並沒有關上，母親趕及從車窗把兒子拉出來，全程僅約20秒，非常驚險。當地警察翌日緝捕其中一名疑犯歸案，同案另一名同夥仍然在逃。

這宗嚇人的企圖拐子案發生於美國紐約皇后區，當日（15日）下午8點多，45歲母親戴亞斯（Dolores Diaz）和三名子女身處山邊道路，準備與工作中的丈夫會面，此時路邊停著一輛深紅色車輛，一名穿白色上衣的男子突然從車上跑出，衝向戴亞斯一家，極速把走在最前的5歲男童抱起並跑回車上。

疑犯把男童塞進車廂後，自己隨即跑到駕駛座，當時另一名同夥已坐在副駕駛座，男童的母親及另外兩名子女已趕至，幸好當時車窗沒有關上，而男童也在後座站了起來，他們三人伸手拼命嘗試把男童從車廂拉出來，疑犯亦用力把男童拉回車內，最終母親成功救出兒子，但由於用力太猛，他們把男童從車內拉出來後一同倒地；涉事車輛事敗後立即開車逃走，有路人衝前嘗試截停車輛但不果。

母親及另外兩名子女立即追上前，當時車窗沒有關上，他們奮力把男童從車窗拉出來。圖／取自 Twitter

當地警方所公布的監視器錄影沒有展示後續，此時鏡頭一轉，警方展示兩名疑犯涉嫌犯案前的片段，可見負責擄走男童的白衣男子看似30多歲、深色皮膚，其穿橘色上衣的同夥則是淺膚色、光頭及戴上粗框眼鏡，貌似5、60歲。根據當地傳媒報導，案中男童沒有受傷，警方翌日晚拘捕涉案的24歲疑犯麥格納格（James McGonagle），並控以企圖綁架罪，其同夥仍然在逃。

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文章授權轉載自《香港01》