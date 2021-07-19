美保守派反疫苗 弗契：放下非理性敵意

針對福斯新聞等媒體以「疫苗無助於防疫」等陰謀論，煽動美國反疫苗接種行動，總統首席醫療顧問弗契強調，如果當初天花、德國麻疹等疫苗也遭到假消息抹黑，人類現在可能還持續遭到傳染病所苦，呼籲民眾不要對疫苗抱持不理性的敵意，儘速接種疫苗。

媒體散佈反疫苗思想

弗契於 17 日發表強烈言論，抨擊主張反疫苗思想的評論者。據亞洲電視台報導，弗契認為，福斯新聞等保守派的美國媒體一再宣傳疫苗陰謀論，再加上假訊息的傳播，導致美國的新冠肺炎疫苗接種率急劇下降。

對於此一現象，弗契痛心表示，如果當初德國麻疹、脊髓灰質炎與天花疫苗遭到同樣的待遇，人類根本無法根除這些疾病，這些反疫苗宣傳令人相當沮喪。此外，亞洲電視台也指出，目前美國某些民眾最初對疫苗的懷疑，已經演變成徹底的敵意，而非理性的擔憂。

事實證明疫苗有效

據 Our World in Data 統計，美國目前的疫苗覆蓋率已達 55.54%，其中 48.14% 已完整接種兩劑疫苗，但各州的疫苗接種率差異極大，部分地區的疫苗覆蓋率仍低於 30%。

反疫苗派主要受到美國保守派政客與福斯新聞等媒體支持，此類反對者中，有一大部分是前美國總統川普的支持者。福斯熱門評論員塔克卡爾森曾於節目中聲稱，「疫苗對於阻止新冠肺炎傳播或死亡根本行不通，只是他們（政府）沒有告訴你。」

但美國疾病控制與預防中心主任瓦倫斯基博士日前指出，6 月份所有新冠肺炎死亡病例中有 99% 以上是未接種疫苗的民眾；且目前爆發疫情的州，清一色都是低疫苗覆蓋率的區域，約 97% 的新冠肺炎住院患者並未接種過疫苗。

疫苗普及前維持管制

目前美國疫苗接種速度已明顯趨緩，專家與醫護紛紛呼籲尚未接種疫苗的民眾前往施打。美國醫務總監穆爾蒂在接受 ABC News 專訪時則提醒，疫苗接種人數較少、病例不斷增加的地區，在此過渡期間，應採取更多疫情管制措施，比如配戴口罩規定等。

圖說：美國各州完整接種兩劑疫苗比例。（Johns Hopkins University）

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