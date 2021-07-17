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影星艾希頓庫奇曾出庭作證！「好萊塢開膛手」被判死刑

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
被媒體封為「好萊塢開膛手」的賈吉洛（左）2019年出庭受審畫面。賈吉洛當年被陪審團認定2項謀殺與1項謀殺未遂成立，法官直到近2年後的16日才正式判決他應處以死刑。路透
被媒體封為「好萊塢開膛手」的賈吉洛（左）2019年出庭受審畫面。賈吉洛當年被陪審團認定2項謀殺與1項謀殺未遂成立，法官直到近2年後的16日才正式判決他應處以死刑。路透

綽號「好萊塢開膛手」（Hollywood Ripper）的45歲美國男子賈吉洛（Michael Gargiulo）2019年經陪審團認定2項謀殺與1項謀殺未遂成立，同時建議死刑，但受到程序問題與新冠疫情影響，法官直到近2年後的16日才正式判決他應處以死刑。

美聯社與CBSLA報導，賈吉洛2001年謀殺22歲的艾爾琳（Ashley Ellerin），2005年又殺害32歲的布魯諾（Maria Bruno），2008年則意圖謀殺26歲女子莫非（Michelle Murphy），但被害人極力抵抗而未能得逞，更因在現場留下血跡，讓執法人員得以將他逮捕歸案。

根據報導，艾爾琳身上有47處傷口，接近身首異處。布魯諾則在睡夢中被「屠宰」，遺體慘遭切割。因為手段極為兇殘，媒體封賈吉洛為「好萊塢開膛手」，但檢察官阿克蒙（Dan Akemon）指出，他就住在所有被害人的附近，動手行兇前似乎迷上被害人，因此更像是「鄰家男孩殺手」。

賈吉洛行凶之所以吸引全球關注，原因在於艾爾琳死前正要出門跟影星艾希頓．庫奇（Ashton Kutcher）約會。賈吉洛18年後為此受審時，庫奇更親自出庭作證，說明他在當晚的所見所聞，稱他隔著窗戶看向屋內，還把地面的血跡當成潑出去的酒，更指艾爾林的死訊讓他「嚇壞了」。

報導指賈吉洛在伊利諾州還有一樁18歲女子被謀害的案件待審，洛杉磯高等法院的菲德勒法官（Judge Larry P. Fidler）則拒絕當庭宣讀個人反死刑的洛杉磯郡檢察長賈思康（George Gascon）來信，「在這個案例中，賈吉洛先生去的每一個地方，死亡與破壞就緊跟而來」。

影星艾希頓．庫奇2019年為「好萊塢開膛手」賈吉洛18年前殘忍謀殺22歲女子艾爾琳出庭作證。艾爾琳死前正要出門跟庫奇約會，他的作證也讓兇案吸引全球關注。路透
影星艾希頓．庫奇2019年為「好萊塢開膛手」賈吉洛18年前殘忍謀殺22歲女子艾爾琳出庭作證。艾爾琳死前正要出門跟庫奇約會，他的作證也讓兇案吸引全球關注。路透

死刑 洛杉磯 好萊塢

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