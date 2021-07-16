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美利堅「不」合眾國！民調指這兩群人最想「脫美」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
一幅正在飄揚的美國國旗，攝於3月。一分最新調查發現，自1月6日的國會暴亂案以來，美國各地民眾對脫離聯邦的支持度都呈現上揚，又以南方的共和黨人與西岸的民主黨人對現狀明顯最為不滿。路透/USA TODAY NETWORK
一幅正在飄揚的美國國旗，攝於3月。一分最新調查發現，自1月6日的國會暴亂案以來，美國各地民眾對脫離聯邦的支持度都呈現上揚，又以南方的共和黨人與西岸的民主黨人對現狀明顯最為不滿。路透/USA TODAY NETWORK

美國政治科學學術團體「明線守望」（Bright Line Watch）跟「輿觀」民調公司（YouGov）近日發布最新調查，發現自1月6日的國會暴亂案以來，每一個黨派團體對脫離聯邦（Secession）的支持度都呈現上揚，其中又以南方的共和黨人與西岸的民主黨人對現狀明顯最為不滿。

國會山莊報與俄羅斯官媒《RT》報導，這分民調將美國分成5個區域，分別是含阿拉斯加與夏威夷的太平洋、山區（Mountain）、心臟地帶（Heartland）、南方與東北。

調查發現，公民想要自己的州或地區「脫美」的比率以南方最高，有44%的受訪者表明支持脫離美國後加入新的地區性聯盟，南方共和黨人的支持度更從1月的50%躍升到6月的66%，獨立選民的支持度則達到50%，民主黨人的支持度也有20%。報告指出，南方各州的「脫美」支持度「已是最高，且創下最大的歷史先例」。

太平洋地區的脫美傾向沒有那麼明顯，有39%的受訪者表態支持，但順序就跟南方結果相反，以民主黨人支持的比率最高，來到接近過半的47%，獨立選民為33%，共和黨人則為27%。山區、心臟地帶與東北的整體脫美支持度均落在30%至35%之間，以山區共和黨人與心臟地帶獨立選民的43%支持度最高，東北民主黨人也有39%。

「明線守望」警告，考慮到問題的複雜程度，這又是一個受訪者據信「非常不可能仔細考慮過」的議題，因此數字可能有所偏差，但仍「令人苦惱地」高。

共和黨 民主黨 民調

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