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有17個小孩、和女兒同日生產 93歲老婦拿到高中文憑

聯合新聞網 / 綜合報導
93歲阿嬤今年喜獲高中文憑。圖／取自youtube@FOX 13 News Utah
93歲阿嬤今年喜獲高中文憑。圖／取自youtube@FOX 13 News Utah

美國婦人斯坦麗（Barbara Stanley）曾多次登上新聞版面，一次是因為她和其中一個女兒同一天生小孩，另一次提到她有17名孩子。而今年七月中她以92歲高齡獲得高中證書再次成為媒體焦點

斯坦麗1940年代後期就讀高中時，輟學幫助丈夫去參戰的姊姊。她數十年來始終對沒拿到高中文憑耿耿於懷。斯坦麗的孫女麥克法蘭（Sheri McFarland）得知阿嬤的心願後想著：「如果她對這件事抱憾，何不幫她實現願望？」

麥克法蘭聯繫當年斯坦麗就讀高中的管理者，詢問對方可否伸出援手。校長萊特（Jared Wright）提到許多學生在第一次世界大戰期間輟學加入海軍和其他組織，很理解斯坦麗當時的處境，於是跟學校行政單位討論能為她做些什麼。幾個月後，斯坦麗收到遲了將近76年的高中畢業證書。

拿到證書的斯坦麗欣喜若狂讚嘆：「哦，天哪，太美了！」還對麥克法蘭說：「現在你能帶我去舞會嗎？我從來沒參加過舞會！」曾看著8個兒子9個女兒從高中畢業的斯坦麗感嘆：「當時證書對我來說沒有任何意義，但現在意義非凡。」

第一次世界大戰 阿嬤

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