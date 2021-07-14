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美國會暴亂案 德州一家五口全涉案遭逮捕起訴

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
德州博爾格的穆恩一家，左起凱麗、某未成年兒童、克莉絲蒂、朵恩、湯姆與喬許。除該兒童外，5人均因涉及國會暴亂案被捕。畫面翻攝：MAILONLINE
德州博爾格的穆恩一家，左起凱麗、某未成年兒童、克莉絲蒂、朵恩、湯姆與喬許。除該兒童外，5人均因涉及國會暴亂案被捕。畫面翻攝：MAILONLINE

美國前總統川普的支持群眾1月6日引發國會暴亂事件，司法機關至今仍持續調查與起訴相關涉案人等。根據最新的起訴狀，德州的穆恩一家經查有5人被控涉案，13日全數遭到逮捕起訴。

ABC新聞報導，被告克莉絲蒂（Kristi Munn）、湯姆（Tom Munn）、朵恩（Dawn Munn）、喬許（Josh Munn）與凱麗．穆恩（Kayli Munn）是定居德州博爾格鎮（Borger, TX）的一個核心家庭，均因被控非法進入國會山莊及入內後的脫序行為而面臨4項聯邦罪名。

在長達34頁的案情陳述中，聯邦司法機關詳細交代穆恩一家1月6日在國會山莊內的活動，並提出監視器畫面與社群媒體貼文佐證，也指一家5口還帶著一名身分未公開的未成年兒童共同行動，但該未成年人並沒有被起訴。

根據陳述書，在國會暴亂案發生的3天之後，克莉絲蒂未婚夫的一名親戚就在社群媒體看到她的多個貼文，趕緊聯繫聯邦調查局，同時提供相關臉書與Snapchat帳號貼文截圖，調查人員隨後爬梳穆恩一家人的臉書公開貼文，追溯他們從德州前往華府、響應遊行到國會的號召及參與暴亂的過程，再到德州找教過穆恩家小孩的高中與大學教師訪談，進一步確認他們的身分。

ABC新聞指出，聯邦司法部之前偵辦國會暴亂案時，就曾見過家庭成員一起被捕，像是父子、母子與夫妻，但至目前已被捕的超過530人中，穆恩一家是迄今最大的單一家族單位。

在國會暴亂案發生的3天之後，克莉絲蒂未婚夫的一名親戚就在社群媒體看到她的多個貼文，趕緊聯繫聯邦調查局通風報信，同時提供相關臉書與Snapchat帳號貼文截圖。畫面翻攝：MAILONLINE
在國會暴亂案發生的3天之後，克莉絲蒂未婚夫的一名親戚就在社群媒體看到她的多個貼文，趕緊聯繫聯邦調查局通風報信，同時提供相關臉書與Snapchat帳號貼文截圖。畫面翻攝：MAILONLINE
調查人員接獲線報後，爬梳穆恩一家人的臉書公開貼文，追溯他們從德州前往華府、響應遊行到國會的號召及參與暴亂的過程，再找教過穆恩家小孩的高中與大學教師訪談，進一步確認他們的身分。畫面翻攝：MAILONLINE
調查人員接獲線報後，爬梳穆恩一家人的臉書公開貼文，追溯他們從德州前往華府、響應遊行到國會的號召及參與暴亂的過程，再找教過穆恩家小孩的高中與大學教師訪談，進一步確認他們的身分。畫面翻攝：MAILONLINE

德州 司法 未成年

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