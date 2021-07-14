阻擋法案出新招 德州議員集體離境

德州民主黨議員們集體逃離德州，阻止共和黨強行通過更為嚴苛的投票法案，但學者認為此舉僅能拖延，最終還是得面對現實。德州民主黨議員集體出境，使得議會因未達最低出席人數而無法運作，占多數的共和黨則揚言要用盡一切手段復議，顯現美國政治持續兩極化。

根據《英國廣播公司》報導，德州共和黨想推行更為嚴苛的投票法案，而認為這限縮人民了投票權的民主黨，則因為兩院人數都屈居劣勢，因此大動作出逃。根據德州議事規則，150人的眾議院需要至少2/3、也就是100人出席，才能開議投票。因此至少有50名的民主黨籍眾議員13日分乘兩架私人飛機，迅速出逃至華盛頓特區首府。

出逃的眾議員們堅定的表示，他們將等到這次的特別會期於下個月結束後才會返家。儘管德州議事規則允許相關單位逮捕缺席的議員，並將其強制帶回議會，但他們在德州境外並沒有管轄權，因此共和黨只能慢慢等到民主黨的議員們重返德州。德州眾議院議長費倫則表示，共和黨將窮盡一切手段，設法達到最低出席人數進行復議。

意在向國會求援

美國《紐約時報》指出，民主黨議員此次大規模出逃是因為共和黨想限制投票方式，扼殺民主黨的票倉來源。新推出的24小時投票、郵件投票、得來速投票等，是民主黨在上次大選能催出許多票倉的關鍵。休士頓大學政治系教授諾汀豪斯指出，民主黨議員此次逃至華盛頓特區，意義上與實質上是在向國會求援，希望國會能出手制定聯邦法案。

人數上屈居劣勢的德州民主黨議員，已經沒有任何其他辦法能阻止共和黨推行法案，在終究是得回家的情形下，他們無法避免開議。就算他們能撐到這次特別會期結束，萊斯大學政治系教授瓊斯指出，德州州長想召開幾次特別會議都行，所以民主黨議員們終究得面對現實。

【更多精采內容，詳見 】