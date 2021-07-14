美國唯一用電擊裝置「矯正」學生行為的學校勝訴 獲准繼續電學生

美國一所服務身心發展障礙者的學校The Judge Rotenberg Educational Center日前打贏官司，能繼續使用電擊裝置「矯正」學生的攻擊與自殘行為。美國食品藥物管理局曾禁止學校使用此類設備，但美國聯邦上訴法院推翻了該禁令。

學校官網介紹其服務對象包括「有行為、情緒或精神問題、智力障礙、自閉症者」。校方委任律師在一份聲明中表示學校樂見裁決：「學生透過治療得以繼續參與豐富的體驗。且最重要的是，他們能安全地生活，不會傷害自己也不會攻擊他人。」

家長聯合聲明則指出：「我們將繼續保護我們所愛的人的生命安全，並保留這種挽救生命的最後手段。」

聯邦上訴法院法官森特爾（David Sentelle）在報告書寫道，美國食品藥物管理局無權禁止業者使用特定醫療器械。報告提到該學校約有300名學生，其中55名學生每天24小時佩帶可遠端操控的電擊裝置，這些裝置會對佩戴者的皮膚產生強大的衝擊。

美國食品藥物管理局今年3月學校發出禁令，要求校方禁用這類不合理的危險設備。但學校在4月份提出這個裝置對其他治療沒反應的學生來說至關重要。

這所學校是美國唯一一所對學生使用電擊裝置的學校。2010年聯合國酷刑問題報告員諾瓦克（Manfred Nowak）即稱這種治療法為「酷刑」，還說閱讀學校報告時感到「震驚」。諾瓦克當時向美國政府發出緊急呼籲，要求他們進行調查。

但是設計該療法的伊斯雷爾（Matthew Israel）強調電擊裝置是重要的工具：「真正的折磨是這些孩子如果少了這個（電擊裝置）就會遭受的苦果。」