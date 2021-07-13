流亡近十年 陳光誠加入美國籍 

（德國之聲中文網）據美聯社周二（7月13日）報道，陳光誠上周接受該社采訪時表示，「非常感激美國——這個自由的國度接納了我們」。

陳光誠7月8日與協助他的法律團隊在美國東北都新罕布什爾州的曼徹斯特（Manchester）一同慶祝了自己成功入籍。他於6月21日在巴爾的摩宣示加入美國籍。

維權抗爭化身

「從在中國遭受軟禁到成為一名美國公民，是一條漫長的道路，這條路走了15年」，陳光誠的律師之一、前美國駐伯利茲大使布魯諾（ George Bruno ）說。

來自山東的陳光誠是盲人，他因自學法律知識來幫助村民、殘疾人士維護權益，被媒體譽為「赤腳律師」、「盲人律師」。2000年代，他因為披露山東臨沂地區的暴力計生現象受到了當地警方的管制並被判處4年徒刑。

2010年陳光誠獲釋後，與妻子、女兒依然遭到軟禁。2012年4月，他與家人逃離家鄉、進入了北京的美國駐華大使館；數周後陳光誠一家人離開中國，抵達美國。這一事件曾引起中美兩國間的外交風波。

加盟右翼

到達美國後，陳光誠先以訪問學者身份就讀紐約大學一年。後來他宣布加盟多家美國保守派研究機構，以繼續推動中國人權與宗教信仰自由。

2020年8月，陳光誠在共和黨全國代表大會上發言，為特朗普的選戰助陣，並呼籲其它國家支持特朗普領導的抗中聯盟。這一舉動曾在美國華語輿論圈引起爭議。

49歲的陳光誠目前是美國天主教大學（Catholic University of America）訪問學者。他表示，成為美國公民意味著有了基本的選舉和言論自由權。

他還表示，鑑於中國的人權記錄每況愈下，希望美國「站在中國人民一邊」，對抗中共的專制。陳光誠說，隨著中國人民從互聯網上得到更多信息，很多人越來越覺醒，這讓共產黨非常擔心會丟失權力，中共現在徹底不再顧及顏面，直接用暴力來維護它的專制政權。

「只要中國共產黨還存在， 那它對全世界的威脅就不只是對中國人，它同時也對全世界構成威脅，所以中國共產黨是人類的公敵。」他呼籲拜登政府堅持調查疫情起源， 徹底拋棄對中共的綏靖政策。

（美聯社等）

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