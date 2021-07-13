州議員出走擋新法 共和黨參議員：是德州人就留下來戰

美國德州的共和黨人正準備通過一項徹底改革選務程序的新法，讓選民投票會變得比之前麻煩。由於共和黨在德州的州眾議院佔多數優勢，至少50位民主黨籍州眾議員12日決定大舉出走，分乘2架班機前往華府，以阻止共和黨團湊足立法程序所需的三分之二法定人數。

德州州眾議院為150席，共和黨佔83席，民主黨佔67席，立法則需要至少100人出席投票。民主黨的州眾議員塔拉里科（James Talarico）就在推特寫道，同黨同志跟他正要離開德州，以「打破法定人數與斃掉德州選民鎮壓法」，他們將飛往華府要求國會通過「人民法案」（For the People Act）與挽救民主。

根據報導，德州限縮投票權新法草案內容包含禁設24小時投票所、禁止投遞箱與停止「得來速」投票等，同時也將擴大政黨指定監票員的權限，但民主黨人大出走將暫時癱瘓州眾議院。即便議事規則規定缺席的州眾議員可被逮捕與帶回議場，但負責機構在德州以外的地方不具司法管轄權。

民主黨的州議員們抵達華府後，隨即表明他們將直到為期30天的特別會期8月結束後才會返回德州。

德州的聯邦參議員康寧（John Cornyn）抨擊民主黨人的舉措，直指德州人「不會逃避」挑戰。他告訴CNN記者，「這是很不德州人的行為，你留下來、你戰鬥」。德州的州眾院議長菲蘭（Dade Phelan）則揚言，將動用「每一種可用資源」確保法定人數。