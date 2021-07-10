驚！灰熊襲擊帳篷將人拖出咬死 當局追捕三天開槍擊斃

美國蒙大拿州的奧萬多小鎮（Ovando, Mont.）日前一頭北美灰熊（Grizzly Bear）將一名女子從帳篷拖出後咬死，有關單位出動直升機與搜索隊全力追捕，最終於9日午夜過後不久，由配戴夜視鏡的聯邦野生動物部門工作人員開槍將其擊斃。

美聯社報導，死者是來自加州的65歲護理師羅根（Leah Davis Lokan），當時正在登山腳踏車之旅途中，跟兩位同伴選在奧萬多鎮郵局後方紮營過夜。

據蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳（Montana Fish, Wildlife and Parks, MFWP）官員說法，行兇的灰熊重量估計達181公斤，6日凌晨3時左右就吵醒羅根等人，隨後逃之夭夭，羅根與同伴先把食物從營帳搬走與收好，接著回去睡覺。

不過，羅根的2位同伴後來被灰熊行兇的聲音驚醒，趕緊用驅熊噴霧把牠趕走，於凌晨4時15分打電話到郡警局報案。

報導稱，行兇的灰熊據信還曾進入距奧萬多鎮約3公里的一處雞舍，殺死與吃掉好幾隻雞。有關單位最後決定，就在雞舍附近設置誘捕陷阱。這頭灰熊也真的重返現場，扯掉一戶人家的大門，隨後就被利用夜視監控狀況的野生動物部門工作人員開槍擊斃。

調查人員已從羅根喪命的凶案現場取得DNA，將跟被擊斃灰熊身上的樣本進行比對，以確定兩者相符。但MFWP發言人列蒙（Greg Lemon）表示，「根據熊的大小、顏色與襲擊雞舍的性質，我們有信心已逮到行兇的熊了」。