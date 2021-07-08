不爽遭噤聲！川普要告臉書、推特和谷歌 法律專家看衰

不滿遭社群媒體巨頭噤聲的美國前總統川普7日宣布，將對推特、臉書和谷歌旗下YouTube以及這些公司的執行長提出集體訴訟，宣稱這些公司及其執行長讓自己和其他保守派受到錯誤審查。但法律專家表示，鑑於現有前例和法律保障，這些訴訟很可能注定要以失敗收場。

川普7日在新澤西州在記者會上表示，他將與美國第一政策研究所 (America First Policy Institute) 聯手，控告推特、臉書和YouTube及其執行長，包括推特執行長多爾西（Jack Dorsey）、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和谷歌執行長皮伽（Sundar Pichai），並要求恢復他的帳號。

今年年初敗選的川普因推文引起支持者失控闖入國會大廈，爆發流血衝突，推特、臉書和 YouTube等社群媒體聲稱，擔心川普會煽動進一步的暴力行動，因此相繼宣布暫時或永久凍結川普帳號。對此，多爾西、祖克柏和皮伽都拒絕置評要求。

川普表示，「我們要求美國佛羅里達州南區地方法院下令停止社群媒體公司對美國人民非法且可恥地執行審查」，要讓這些大型科技公司負起責任。

然而，美聯社報導，川普的訴訟行動很可能注定會失敗。加州聖塔克拉拉大學法學教授戈德曼（Eric Goldman）表示，他研究了60多起類似的敗訴案件，這些訴訟都試圖控告網路公司終止或暫停用戶帳號。

戈德曼說，他們援引了一切來爭論，包括美國憲法第一修正案，但全都一無所獲。也許川普還有錦囊妙計，使他得以在之前的數十起訴訟中佔上風，但戈德曼對此表示懷疑。

紐約大學斯特恩商學院商業與人權中心副主任巴雷特（Paul Barrett）透過電郵表示，川普提出的訴訟如同「到院前已死亡（DOA）」，並說川普從根本上誤解了憲法，第一修正案適用於政府審查或言論管制，但不能阻止民營公司監管其平台上的內容。

巴雷特說，事實上，臉書和推特本身擁有第一修正案的言論自由權，可以決定他們的平台要投射和放大什麼言論，而且這項權利包括排除煽動暴力的發文者，就像川普在1月6日國會暴動那天所做的事。