美國警察攔截違規駕駛後 為什麼都會用手碰車後方行李箱？

美國警察在路上攔截車輛駕駛後，都會用手碰觸車子後方行李箱。英國一名男子可利得洛（Alexander Kridlo）在社群平台詢問網友是否知道這個動作背後的用意。影片已超過2800萬人次觀看，網友紛紛提出見解。

網友JIGSAW表示：「警察這麼做的原因是想留指紋在車上，以防他們在停車期間發生任何事情。」交通安全專家蒙特羅（Trooper Steve Montiero）證實了這個說法。

蒙特羅解釋警察攔截違規車輛時，須完成很多保護違規者及警察自身安全的程序。之所以會觸碰後車廂其中一個原因是要確認「車廂是關閉的」，以防有人突然跳出來。

另一個原因就是將指紋留在車上，如果駕駛逃離現場，或期間警官若出了什麼事，在車上留的指紋可成為日後調查時的有利證據。

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美國警察在路上攔截車輛駕駛後，都會用手碰觸車子後方行李箱。英國一名男子可利得洛（Alexander Kridlo）在社群平台詢問網友是否知道這個動作背後的用意。已超過2800萬人次觀看影片，網友紛紛提出見解。

網友JIGSAW表示：「警察這麼做的原因是想留指紋在車上，以防他們在停車期間發生任何事情。」交通安全專家蒙特羅（Trooper Steve Montiero）證實了這個說法。

蒙特羅提到警察攔截違規車輛時，須完成很多保護違規者及警察自身安全的程序。之所以會觸碰後車廂其中一個原因是要確認「車廂是關閉的」，以防有人突然跳出來。

另一個原因就是將指紋留在車上，如果駕駛逃離現場，或如果警官出了什麼事，警察指紋可成為有利證據。