美國警察攔截違規駕駛後 為什麼都會用手碰車後方行李箱？
美國警察在路上攔截車輛駕駛後，都會用手碰觸車子後方行李箱。英國一名男子可利得洛（Alexander Kridlo）在社群平台詢問網友是否知道這個動作背後的用意。影片已超過2800萬人次觀看，網友紛紛提出見解。
網友JIGSAW表示：「警察這麼做的原因是想留指紋在車上，以防他們在停車期間發生任何事情。」交通安全專家蒙特羅（Trooper Steve Montiero）證實了這個說法。
蒙特羅解釋警察攔截違規車輛時，須完成很多保護違規者及警察自身安全的程序。之所以會觸碰後車廂其中一個原因是要確認「車廂是關閉的」，以防有人突然跳出來。
另一個原因就是將指紋留在車上，如果駕駛逃離現場，或期間警官若出了什麼事，在車上留的指紋可成為日後調查時的有利證據。
@mr.alexaa
Do you know reason why? ##fypシ ##police ##touch ##4u ##policeofficer♬ original sound - Slowed songs
,
美國警察在路上攔截車輛駕駛後，都會用手碰觸車子後方行李箱。英國一名男子可利得洛（Alexander Kridlo）在社群平台詢問網友是否知道這個動作背後的用意。已超過2800萬人次觀看影片，網友紛紛提出見解。
網友JIGSAW表示：「警察這麼做的原因是想留指紋在車上，以防他們在停車期間發生任何事情。」交通安全專家蒙特羅（Trooper Steve Montiero）證實了這個說法。
蒙特羅提到警察攔截違規車輛時，須完成很多保護違規者及警察自身安全的程序。之所以會觸碰後車廂其中一個原因是要確認「車廂是關閉的」，以防有人突然跳出來。
另一個原因就是將指紋留在車上，如果駕駛逃離現場，或如果警官出了什麼事，警察指紋可成為有利證據。
@mr.alexaa
Do you know reason why? ##fypシ ##police ##touch ##4u ##policeofficer♬ original sound - Slowed songs
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言