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匪徒打劫銀行後身冒紅煙 原來職員放置「秘密武器」助緝凶

香港01 / 房伊媚
美國紐瓦克市一名男子於7月3日打劫銀行，他帶着劫款逃跑時，銀行在劫款中放置的染料包爆炸、釋出紅色的染料。圖為紐瓦克市警方7月4日在YouTube上公布的影片截圖，顯示染料包爆炸、男子扔掉染料包（藍圈示）的一幕。（Newark NJ Department Public Safety YouTube頻道）
美國紐瓦克市一名男子於7月3日打劫銀行，他帶着劫款逃跑時，銀行在劫款中放置的染料包爆炸、釋出紅色的染料。圖為紐瓦克市警方7月4日在YouTube上公布的影片截圖，顯示染料包爆炸、男子扔掉染料包（藍圈示）的一幕。（Newark NJ Department Public Safety YouTube頻道）

美國新澤西州（New Jersey）紐瓦克（Newark）一名男子涉嫌於7月3日打劫銀行，他帶着2500美元（約6.9萬台幣）的劫款逃跑時，身後竟冒出紅煙，原來銀行職員在劫款中放置「秘密武器」染料包（Dye pack），它爆開後便會釋出獨特的紅色染料，此舉方便各方辨認疑犯。警方在5日成功拘捕他。

圖為美國紐瓦克市警方7月6日在Twitter上公布的照片，相中人是涉嫌在7月3日打劫銀行的格蘭特。（Dept. Public Safety@NewarkNJPolice Twitter帳號）
圖為美國紐瓦克市警方7月6日在Twitter上公布的照片，相中人是涉嫌在7月3日打劫銀行的格蘭特。（Dept. Public Safety@NewarkNJPolice Twitter帳號）

27歲男子格蘭特（Esau Grant）被指於3日走進紐瓦克一間銀行，他將一張便條交予職員，當中提及他有槍，要求職員將錢交給他。他拿到2500美元（約6.9萬台幣）劫款後開始逃跑，當他準備過馬路，藏在劫款中的染料包爆開，釋出的紅色染料飄散，他最後丟掉藏有染料包的其中200美元（約5,600元台幣）劫款。

街上的閉路電視鏡頭把這一幕拍攝下來。一名警方探員5日在街上發現格蘭特，並拘捕他。格蘭特現時面臨搶劫和與武器有關的控罪。

染料包是由無線電控制的燃燒裝置，部份銀行會使用它來應對劫案。當劫匪帶着劫款離開銀行後，銀行門口的無線電發射機會啟動定時器。時間一到，染料包會爆開、釋出染料，一些染料包還會釋放催淚氣體，染料會令劫款被染色和受破壞，劫匪身體也會遭染色，方便警方之後辨認疑犯與搜證。

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文章授權轉載自《香港01》

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