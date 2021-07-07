匪徒打劫銀行後身冒紅煙 原來職員放置「秘密武器」助緝凶

美國新澤西州（New Jersey）紐瓦克（Newark）一名男子涉嫌於7月3日打劫銀行，他帶着2500美元（約6.9萬台幣）的劫款逃跑時，身後竟冒出紅煙，原來銀行職員在劫款中放置「秘密武器」染料包（Dye pack），它爆開後便會釋出獨特的紅色染料，此舉方便各方辨認疑犯。警方在5日成功拘捕他。

圖為美國紐瓦克市警方7月6日在Twitter上公布的照片，相中人是涉嫌在7月3日打劫銀行的格蘭特。（Dept. Public Safety@NewarkNJPolice Twitter帳號）

27歲男子格蘭特（Esau Grant）被指於3日走進紐瓦克一間銀行，他將一張便條交予職員，當中提及他有槍，要求職員將錢交給他。他拿到2500美元（約6.9萬台幣）劫款後開始逃跑，當他準備過馬路，藏在劫款中的染料包爆開，釋出的紅色染料飄散，他最後丟掉藏有染料包的其中200美元（約5,600元台幣）劫款。

Police Seek the Public's Help in Identifying Bank Robbery Suspect. Call: 1-877-NWK-TIPS. https://t.co/QrTRED5d7w via @Nextdoor pic.twitter.com/8fEaA6uZo1 — Dept. Public Safety (@NewarkNJPolice) July 4, 2021

染料包是由無線電控制的燃燒裝置，部份銀行會使用它來應對劫案。當劫匪帶着劫款離開銀行後，銀行門口的無線電發射機會啟動定時器。時間一到，染料包會爆開、釋出染料，一些染料包還會釋放催淚氣體，染料會令劫款被染色和受破壞，劫匪身體也會遭染色，方便警方之後辨認疑犯與搜證。

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文章授權轉載自《香港01》