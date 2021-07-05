美軍傳留千人部隊 塔利班籲遵守承諾

美軍不遵守撤軍承諾反而是好事？美軍原訂將於9月11日前撤出阿富汗，但因為塔利班擴張的關係，又傳出可能會留下1000人駐守，這讓塔利班非常不高興，4日呼籲美國要遵守撤軍的約定。美國自2001年攻打阿富汗後，就身陷阿富汗戰爭泥淖，雖然很想撤出，但一直都擔心恐怖組織塔利班捲土重來。

塔利班再出言恐嚇

根據《英國廣播公司》報導，由於外界擔心美軍撤退後，塔利班恐將攻佔阿富汗首都喀布爾，塔利班發言人沙漢4日辯稱這不是塔利班的政策，不過他強調，外國軍隊應該遵守《杜哈協定》準時撤軍，他們不會傷害外交官與外國公民，但也揚言如果他們不遵守約定，塔利班將會設法掌況阿富汗內的一切。

由於美軍將撤離阿富汗，但外界擔心在塔利班無情的擴張下，會使得阿富汗境內暴力衝突升溫，甚至將全面占領阿富汗，因此又傳出美軍將會留下1000人部隊，不會完全撤離的消息。國防部先前受訪時也表示，雖然撤軍計畫會持續進行，但會視狀況保有一定的彈性。

美軍希望阿富汗政府與塔利班簽訂權力共享協定，但阿富汗政府與塔利班過去多次協商的結果卻都是無疾而終，雙方甚至互相指控撕毀停戰協議。

美軍欲擺脫泥淖

美國前總統川普在去年2月時與塔利班達成協議，將於2021年5月從阿富汗撤軍；但在拜登上台後，決定推遲到9月11日，也是美國介入阿富汗事務的20周年。當年因為911恐攻的緣故，美國對資助賓拉登的塔利班發動戰爭，將他們推翻，但至今都無法有效剿滅塔利班。

阿富汗政府認為美軍不守承諾，但美國確已下定決心要擺脫這個困擾多年的災難。即使拜登上任時說過，即使美軍撤離也不會讓阿富汗變成聖戰組織滋生的溫床，但外界對此並不抱太多信心。《衛報》提到，許多阿富汗民眾開始自己拿起武器，準備對抗塔利班的侵略。

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