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為了阻示威者拍片放上網 美國警長出奇招竟播泰勒絲歌曲

香港01 / 房伊媚
美國一名警長為阻止示威者將影片上傳至YouTube，竟拿出手機播放樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲，試圖使示威者的影片觸犯音樂版權規定。圖／取自Youtube
美國一名警長為阻止示威者將影片上傳至YouTube，竟拿出手機播放樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲，試圖使示威者的影片觸犯音樂版權規定。圖／取自Youtube

美國一群示威者6月29日在加州奧克蘭市（Oakland）法院外示威，期間有人與警長爭拗，示威者開始拍片紀錄當時情況，這名警長試圖阻止他們把影片上傳至YouTube，他使用的招數竟然是拿出手機，播放樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲。

警員謝爾比（David Shelby）播歌的理由，原來是想讓影片內出現有版權的熱播歌曲，意圖令影片變成侵犯版權，那麼影片就會違反YouTube等影音網站的版權規則。

這次事件發生在法院門外，法庭正舉行審前聽證會，案件內容是一名警員被控誤殺一名黑人男子。反警察恐怖執法計劃（Anti Police-Terror Project）的成員到法院外示威，要求警方改革，期間有人與警長爭拗。

在對話期間，警長謝爾比突然拿出手機，播放Taylor Swift的熱門歌曲《Blank Space》，他並說：「你可以將所有事情紀錄下來，我只知道它（影片）不能上傳至YouTube。」

當示威者問他用這種方式播音樂是否警方的執法程序，謝爾比回應稱警方沒有特別說明此事。謝爾比之後又重申：「我正在播歌，令你不能將它（影片）上傳至YouTube。」

謝爾比的招數看來未有奏效，因反警察恐怖執法計劃最後也在7月1日將影片上傳至YouTube和Twitter，單在YouTube的觀看次數已經超過38萬次。而且截至香港時間7月3日下午6時，YouTube仍然沒有移除這個影片。這事件更吸引美國多間媒體報導。

阿拉米達縣（Alameda County）警局之後回應稱，他們已看過有關影片，會將它提交予內部事務辦公室，警局強調有關行為沒有經過許可，稱這種事不會再發生。

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文章授權轉載自《香港01》

泰勒絲 警察

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