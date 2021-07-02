82歲美國老婦圓夢 將與貝佐斯一起上太空

億萬富翁貝佐斯成立的航太公司藍源（Blue Origin）今天宣布，飛行員出身、現年82歲的美國老婦人馮克（Wally Funk），本月將參與藍源公司的首次載人太空飛行。

法新社報導，對馮克而言，這趟太空之旅可說是遲到了60年。馮克曾是「水星13」（Mercury 13）的一員，也就是在1960至1961年接受太空人培訓的第一批女性。但後來她們卻因為自身性別無法上太空。

馮克也是國家運輸安全委員會（NTSB）第一位女性檢查員，並擔任親善大使。

今年7月20日，馮克將和貝佐斯（Jeff Bezos）、貝佐斯的兄弟馬克（Mark Bezos）與另一名旅客，一同搭上新雪帕德火箭（New Shepard）啟程。屆時馮克將成為進入太空最年長的人。

未公布姓名的第4名旅客則是花了2800萬美元得標。

這趟旅程將從德州西部的沙漠出發，並持續10分鐘，4人將跨出外太空與地球大氣層的分界線─卡門線（Karman line）。