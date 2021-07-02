說好的8,000萬劑呢? 拜登捐贈新冠疫苗的進度落後

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
圖為台灣收到美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗檔案照，但仍有許多國家尚未收到美方承諾會捐贈的疫苗。歐新社
圖為台灣收到美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗檔案照，但仍有許多國家尚未收到美方承諾會捐贈的疫苗。歐新社

美國總統拜登曾矢言，在6月底前把8,000萬劑新冠疫苗發送給世界各國，但現在已經7月1日了，卻遠未達標，原因是一連串的物流和法規障礙攪局，已拖累美國疫苗外交的進程。

根據美聯社的計算，儘管拜登政府已宣布，將會有約50個國家和實體收到疫苗，但事實上，美國僅對10個國家送出不到2,400萬劑的疫苗。白宮說，未來幾天將送出更多疫苗，並強調拜登已竭盡所能，希望兌現承諾。

報導指出，問題不在於疫苗數量不足。白宮表示，所有疫苗都已準備好運送，但在處理法律和醫療規範、海關清關、冷鏈、語言障礙、及運送作業等複雜的問題上，所費時間超出原先預期，而且每筆貨物都有不同的問題要面對。

部分國家需要內閣批准，才能接受捐贈的疫苗，部分國家則要求檢查人員用本國的標準檢查美國的疫苗，另有一些國家根本連疫苗配送計畫最關鍵的部分都還沒規劃出來，無法確保疫苗在壞掉前能施打完成。

一位要求匿名的美國官員說，截至6月30日，所有疫苗受贈國都已收到美國正式通知，將提供他們特定數量和種類的疫苗，且美國這方所有的法律和物流障礙都已處理完畢。

白宮拒絕透露哪些國家還在設法解決自己國內的問題，但表示正與各收受國一同解決運送障礙。

新冠疫苗 拜登 白宮

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