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邁阿密倒塌增發現兒童死者！「最小僅4歲」累積18死

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國佛羅里達州濱海公寓高樓坍塌迄今已近一周，相關救援工作也持續當中。根據救援人員最新透露，目前又在遺骸的瓦礫中發現2具孩童屍體，讓死亡人數增加到18人，另外仍有百餘人生死未卜。美聯社
美國佛羅里達州濱海公寓高樓坍塌迄今已近一周，相關救援工作也持續當中。根據救援人員最新透露，目前又在遺骸的瓦礫中發現2具孩童屍體，讓死亡人數增加到18人，另外仍有百餘人生死未卜。美聯社

美國佛羅里達州濱海公寓高樓坍塌迄今已近一周，相關救援工作也持續當中。根據救援人員最新透露，目前又在遺骸的瓦礫中發現2具孩童屍體，讓死亡人數增加到18人，另外仍有百餘人生死未卜。

邁阿密官員們表示「他們仍然希望能找到一些被困在廢墟中的倖存者」。救援隊也表示「儘管酷熱和高濕度阻礙他們救援行動的努力，但在清理瓦礫時仍要輪班工作12小時」。佛羅里達州州長努涅斯（Jeanette Nunez）強調「他們（救援人員）正在挖掘，並只能假設那裡還有倖存者。他們仍然充滿希望，但這確實是一場可怕的悲劇」。

邁阿密戴德郡（Dade County）郡長萊文卡瓦（Daniella Levine Cava）在記者會上宣布「目前仍有147人下落不明」，疑似還受困在倒塌的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）下。接著她透露，18名罹難者中又新增2名孩童、分別為4歲和10歲。

對此，萊文卡瓦強調「兒童喪命的消息令人難以承受，我們的社區、國家和全世界都與這些失去愛人的家庭一起哀悼」，瑟夫賽德鎮（Surfside）鎮長柏克特（Charles Burkett）受訪時也表示自己向受害者家屬承諾，救難人員「不會遺漏任何一人」，並稱在挖掘到底部前不會曉得下面情況如何，更宣稱「我們不去猜測、不做攸關生死的決定、不任意停止尋找在瓦礫堆下可能倖存的人」。

預計前來支援的救援隊未來數日將從其他州抵達，同時預計未來幾天該地區將遭遇惡劣的熱帶天氣，除了惡劣天氣，搜救隊還面臨著火災和墜落碎片的風險。救援隊目前已經能夠為起重機建造一個專用坡道，以到達他們先前無法進入的被毀建築物的區域、希望實施救援。

邁阿密

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