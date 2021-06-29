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邁阿密大樓崩塌後 失蹤老夫婦家屬接到16通市話「每通都雜音」
邁阿密公寓大樓24日倒塌至今仍有152人下落不明。當中一對老夫婦住戶阿尼（Arnie）和米麗安（Myriam Notkin）也名列失蹤清單。他們的孫子山姆森（Jake Samuelson）表示媽媽一直接到祖父母的市話來電，但是電話另一頭聽不到人聲，只有靜電雜音。
美國地方電視台WPLG報導，山姆森一家共接到16通電話，第一通是在意外發生後當天晚上9點50分。
山姆森說家人接到第一通電話時心情複雜：「我們全家都坐在客廳裡感到很震驚，我們接起電話只聽到雜音，我們腦袋一片空白。」
山姆森全家在事發的隔天早上又接到15通電話，依然只有雜訊。山姆森表示每通電話都令人心碎，因為他們不知道這些電話是祖父母打來，還是其他原因。
阿尼是受學生愛戴的體育老師，米麗安則是銀行家身兼房地產經紀人。山姆森透露他們隔一天周六沒有接到任何電話，最後一通電話是在周五晚上打來的。回撥電話則聽見忙線的聲音。
山姆森一家已經聯繫了一名偵探協助調查，但至今還未得到任何答覆。
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