與死神擦身而過！男夜宿女友家 逃過邁阿密房屋崩塌意外

25日坍塌的邁阿密公寓大樓住戶迪莫拉（Erick de Moura）在事發時原本應該在家，但當天他恰巧夜宿離住所不到3公里的女朋友家因此逃過一劫，直呼整件事「是個奇蹟。」

來自巴西的40歲醫療設備銷售員迪莫拉表示，當天女友說服他留在她家，現在想起整件事讓他感覺「非常悲傷且困惑，情緒難以言述。」

迪莫拉提到當天他跟往常一樣起床並上健身房，接著在他10樓的兩房公寓裡工作，並製作傳統巴西菜準備帶去女友家跟女友、朋友一起享用。

一行人晚飯後觀看了巴西和哥倫比亞對戰的美洲杯足球賽，還去屋外打了一場鬥牛賽。迪莫拉賽後汗流浹背跟女友說自己現在要回家了，因為明天早上要去健身房，在這裡沒有衣服可穿。

女友問迪莫拉：「你為什麼不留下來？」還說服他不要回住所，會幫他弄乾衣物並要他去洗澡。

後來他跟女友坐下來喝了杯啤酒，幾乎在公寓倒塌時入睡。迪莫拉入睡後幾個小時，發現自己漏接一通來電和一名倒塌公寓鄰居詢問他是否還好的簡訊。

迪莫拉回想起當時情景仍心有餘悸：「我全身起雞皮疙瘩。心臟跳個不停。我穿好衣服就直奔大樓。」迪莫拉表示那棟公寓大樓是環境友善，居民來自世界各地，在美國安家：「我們會在電梯裡碰面，有時會幫對方搬箱子，而這些人現在都死了，而我們很慶幸自己還活著。」

迪莫拉感謝女朋友，並透露自己必須為她買個訂婚戒指。他說：「我還沒有哭，女友則是淚流不止。這是一件難以置信、很難理解的事情。」