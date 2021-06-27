南方州接種率落後續擴大影響防疫 這幾州不到全美平均

美國新冠疫苗接種率近來停滯不前，疫苗注射率低的南方州持續落後，尤其是農業地區，接種率低於全國平均，令外界對此區域差距感到憂心。

根據紐約時報數據，阿拉巴馬州、密西西比州和路易斯​安納州接種至少一劑疫苗的成人不到50%。喬治亞州、田納西州、維吉尼亞州、南卡羅來納州跟其他南部州目前的疫苗接種率低於全國。

阿拉巴馬州立大學醫學院傳染疾病學教授薩格說：「在某些地區，我們正遭遇強勁逆流或是非常強力的抵抗，因為人們共同思考的天性，並在跟排斥打疫苗的朋友與家人日常對話中，加劇了對疫苗的懷疑。」

造成美國南北接種率差距的原因既不同又復雜。對打疫苗的猶豫、低估疫情以及對科技快速發展的恐懼，一直是許多人的障礙，再加上南方州醫療基礎設施普遍較差，許多官員在疫苗接種上提供好壞參半的資訊，導致南方州疫苗接種率持續偏低。

此外，政治也是南方接種率低落的一項不可忽略原因。

疫情期間，地方與聯邦的共和黨政治人物一直在推動廢除戴口罩等防疫措施。儘管密西西比州接種率是全美最低，但包括該州州長瑞維斯在內的共和黨籍州長，對於外界擔憂則完全不放在心上。