協助阿富汗口譯員撤至美國？ 拜登：「不會被拋在後面」

美國總統拜登（Joe Biden）將於25日在華盛頓與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）會面，將試圖向甘尼保證美國會在外交、經濟和人道援助等方面支持阿富汗人民。拜登近日也強調曾幫助美國軍方的阿富汗人「不會被拋在後面」，政府也正加緊處理數千名申請逃到美國的阿富汗口譯員的簽證問題。

相關官員指出，最近幾天當局正加快處理、希望在美軍完全從阿富汗撤軍之前將阿富汗和其眷屬轉移到其他國家。一位資深共和黨議員透露，撤離處於危險中的阿富汗人的計畫中若將其眷屬計畫，總共會達5萬人。

拜登在一次公開活動後接受記者採訪時強調「他們會來的」，並表示兩黨已經就基礎設施立法達成協議，指出「我們已經開始這個議程，那些幫助過我們的人不會被拋在後面，他們在這裡受到歡迎，就像其他冒著生命危險幫助我們的人一樣」。

拜登與甘尼會面之際，塔利班叛亂分子正在阿富汗發起重大攻勢，引發國會越來越關注在美軍長達2年的交戰期間曾為美軍工作的阿富汗口譯員，並擔心美軍撤離後塔利班會報復，因此才有相關撤離計畫的誕生，美國官員並未透露這些阿富汗人將被送到哪裡，其中名官員表示「如果有必要，我們將考慮額外的撤離或疏散選擇」。

前阿富汗口譯員霍納亞爾（Samey Honaryar）24日在美國國會大廈舉行的記者會上表示，他的同胞們的時間已經不多了，他在生命受到威脅後在美國獲得庇護，他也呼籲「請疏散他們，他們是好人，他們幫助了你」。