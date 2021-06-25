拜登聲明聲援香港蘋果日報 譴責北京針對獨立媒體

香港蘋果日報在當地時間24日出版最後一份實體報後被迫停止運作。美國總統拜登在美東時間24日發布聲明，批評北京的壓迫獨立媒體，噤聲異議；呼籲北京立即停止針對獨立媒體的活動，釋放被拘留者，美國對香港人民的支持不會動搖。

白宮發布拜登聲明表示，對香港與全世界的的新聞自由來說，都是悲傷的一天。

拜登說，北京壓迫力道已強到讓香港獨立新聞堡壘的蘋果日報都被迫停止出報；他說，北京透過逮捕、威脅、動用懲罰言論自由的國安法等手段，堅持行使其權力來壓迫自由媒體和噤聲異議。

拜登說，獨立媒體在韌性繁榮的社會扮演重要角色，記者是事實敘說者，確保領導人們負責，確保資訊自由流通；此時的香港與全球民主受威脅之處，更加需要獨立媒體。

拜登表示，北京必須停止針對獨立媒體，釋放被拘留的記者和媒體高層，新聞並不是犯罪。

拜登說，香港人民享有新聞自由的權利，北京否認基本自由，侵害香港自治、民主機構和程序，這些行為不符合其國際義務；對於香港人民以及那些為了人類基本自由挺身而出的人士，美國的支持不會動搖。