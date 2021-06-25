涉誤導選舉舞弊！ 川普前律師朱利安尼執照「被暫停」

紐約最高法院近日對前任市長、同時身為前總統川普（Donald Trump）前私人律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）作出裁決，以他在2020年11月3日的總統大選過程中做出「虛假和誤導性聲明」為由，吊銷了他的律師執照。

法院24日裁定，朱利安尼「以前總統川普和川普競選團隊的律師身分，向法院、議員和廣大公眾發表了虛假和誤導性的聲明」。法庭文件指出「我們的結論是，被告的行為會立即威脅到公共利益，應暫停其執業資格，等待律師申訴委員會（Attorney Grievance Committee）的進一步程序」。

朱利安尼曾擔任川普總統的律師，並在2020年11月3日總統大選結束後帶頭發起了一場法律行動，宣稱在內華達州、威斯康辛州、密西根州、賓州和喬治亞州等幾個關鍵州中，川普的勝選被「欺詐性地否認」。

朱利安尼的停職是由包括曼哈頓在內的紐約州最高法院第一司法部（First Judicial Department）的律師投訴委員會（Attorney complaints Committee）提出的。法院的命令指出「暫停朱利亞尼的執照是暫時性的，最終如何處理將取決於全面正式聽證會的結果」。

除了紐約州最高法院的裁決，朱利安尼還可能面臨一項潛在的刑事調查，只因一名聯邦法官任命一個「特別監督機構」來審查最近從朱利安尼那裡查封的材料。前聯邦法官芭芭拉‧瓊斯（Barbara Jones）將決定哪些電子文件可以被檢察官查看，哪些其它材料應免。

朱利安尼、律師西德尼‧鮑威爾（Sidney Powell）和「我的枕頭」公司（MyPillow）的首席執行官邁克‧林德爾（Mike Lindell）還面臨著Dominion投票系統（Dominion Voting Systems）的誹謗訴訟，3人都已經提交動議、要求法官駁回這些訴訟，不過這些動議遭到這家投票選舉技術公司的反對。