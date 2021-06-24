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美國男買20美元加密幣變183兆 平台：交易系統「顯示出錯」

香港01 / 撰文／卓柏安
威廉臣（Christopher Williamson）購買20美元的「Rocket Bunny」加密貨幣後，發現價值一度升至183兆美元（約1420兆港元）。（twitter「@Christo44044658」圖片）
威廉臣（Christopher Williamson）購買20美元的「Rocket Bunny」加密貨幣後，發現價值一度升至183兆美元（約1420兆港元）。（twitter「@Christo44044658」圖片）

一夜致富兼達成財務自由了嗎？美國1名男護士學生威廉臣（Christopher Williamson）於交易平台Coinbase購買價值20美元（約155港元·下同）的「Rocket Bunny」加密貨幣之後，發現帳戶突然顯示該加密貨幣已經大幅爆升至價值逾183兆美元（約1420兆港元）。不過當威廉臣打算賣出加密貨幣時卻發現無法操作，並向Coinbase求助，平台卻表示那是交易系統的「顯示出錯」（display error），正努力解決問題。

威廉臣來自美國喬治亞州曼徹斯特市，是1名護士學校學生。他於大約8個月前投入加密貨幣的世界，並於上周二（15日）購買價值20美元的Rocket Bunny加密貨幣後，翌日（16日）起床時發現其價值已經爆升至1.4兆美元（約10.8兆港元），至周一（21日）更達到167兆美元（約1297兆港元），最高曾見183兆美元（約1420兆港元），升幅難以置信。

威廉臣表示，當他發現帳戶總值爆升至1.4兆美元時，「我真的從床上跌了下來」。他又立即打電話給朋友，說「兄弟，你的真要幫我想方法立即把它賣了」，不過當他打算將加密貨幣轉帳到另一個錢包時，卻發現價錢與原先顯示的不相同。

面對身家暴漲但無法套現，威廉臣在twitter上發文並標籤Coinbase要求回覆。Coinbase曾經透過電郵回覆指，團隊正檢視威廉臣的帳戶，有消息時將會再次與他聯絡。Coinbase之後亦在twitter上回應，說團隊留意到程式內的顯示問題，他們正在修正錯誤，但交易時可以顯示正確市價。換言之，威廉臣的天文數字級身家只是過眼雲煙。

話說回來，183兆美元是怎樣的概念？相比全球首富亞馬遜創辦人貝索斯約1900億美元（約1.4兆港元）身家的話，就是960倍。相比香港最新每月入息中位數（2020年第4季）的1.9萬港元（約2450美元），如果不計算任何使費，都需要工作達62.4億年才獲取得到。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 比特幣 虛擬貨幣 家暴

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