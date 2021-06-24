快訊

暑假多還學生2天！ 中小學今年將延至9月1日開學

十二頁告別書：香港的最後一份《蘋果日報》…寫了什麼？

美移民避難所爆擠 兒童吃變質食物

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

美墨邊界移民兒童處境堪憂！今年年初以來，經由美墨邊界入境美國尋求庇護的移民人數大增，當中包括許多未成年人，據外媒報導，被安置在緊急避難所的移民兒童的生活條件惡劣，如居住空間擁擠、食物變質、缺乏乾淨衣物，甚至遭到工作人員性虐待。

移民兒童想自殘

根據《路透社》報導，一名14歲瓜地馬拉女孩說，她居住的避難所又熱又缺水，她有時只能喝過期的牛奶解渴，且她已經看過8名女孩因高溫和缺水暈倒，被工作人員送往附近的醫院。

另一名17歲瓜地馬拉女孩則說，她所在的避難所是一個白色大帳棚，裡面有約300人，「這裡的女孩們時常在哭泣，許多人到最後需要接受心理輔導，因為她們出現自殘念頭。」

21日提交美國法庭的17份證詞顯示，被安置在緊急避難所的移民兒童中，許多人的生活條件惡劣，如居住空間擁擠、食物變質、缺乏乾淨衣物，以及與抑鬱症鬥爭。這一些證詞收集時間為3月至6月初，提供證詞的移民兒童主要來自瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多。

工作人員性虐待

《BBC》也指出，德州布利斯堡移民拘留中心中的移民兒童生活條件「令人心碎」，包括新冠病毒在住所爆發、兒童等待數小時就醫、缺乏乾淨衣物、為飢餓兒童提供未煮熟的肉類，甚至還有工作人員對移民兒童性虐待的指控。

報導指出，目前約有1萬4500名無成年人陪同的移民兒童由美國衛生與公共服務部（HHS）照顧，這一數字低於4月末的2萬2000人。面對BBC揭露HHS忽略布利斯堡移民拘留中心移民兒童處境的具體指控，HHS沒有回應，但在一份公開聲明中表示，它正在為兒童提供所需的照護標準，例如乾淨舒適的寢室、膳食、盥洗用品、教育和娛樂活動，以及醫療服務。

【更多精采內容，詳見

移民 瓜地馬拉

延伸閱讀

無國籍人士被驅逐 難民署：恐錯過接種

日月潭蓄水率破95% 居民盼雨挹注其他缺水水庫

非洲男孩6年未竟夢：我還在前往歐洲的路上

民調：拜登的移民政策 滿意度高於川普

相關新聞

美移民避難所爆擠 兒童吃變質食物

美墨邊界移民兒童處境堪憂！今年年初以來，經由美墨邊界入境美國尋求庇護的移民人數大增，當中包括許多未成年人，據外媒報導，被安置在緊急避難所的移民兒童的生活條件惡劣，如居住空間擁擠、食物變質、缺乏乾淨衣物，甚至遭到工作人員性虐待。

近1兆美元縮小版美國基建方案 兩黨議員今與拜登協商

美國國會兩黨議員組成的一個協商團體，今（24）日將與總統拜登會談，討論他們針對拜登基礎建設計畫所提的修改版本。該版本規模...

拜登任命馬侃遺孀 擔任聯合國糧農組織代表

白宮今天宣布，美國總統拜登今天任命已故共和黨籍聯邦參議員馬侃（John McCain）的遺孀辛蒂（Cindy McCai...

立陶宛贈台疫苗 美參院外交領袖：民主國家要團結

立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，美國民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲今天推文表示，很高興看到立陶宛用行動支持台灣人民...

疫苗接種目標未成 白宮喊下修

白宮廿二日坦承，美國無法在國慶日（七月四日）前達到美國總統拜登設定的七成成人至少接種一劑新冠疫苗的目標，卻調降目標，改宣...

紐約市長初選 楊安澤認輸

紐約市長兩黨初選廿二日投票，根據已開出的百分之八十一選票，布魯克林區長亞當斯以百分之卅點七的第一順位得票率在民主黨初選中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。