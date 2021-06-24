美移民避難所爆擠 兒童吃變質食物

美墨邊界移民兒童處境堪憂！今年年初以來，經由美墨邊界入境美國尋求庇護的移民人數大增，當中包括許多未成年人，據外媒報導，被安置在緊急避難所的移民兒童的生活條件惡劣，如居住空間擁擠、食物變質、缺乏乾淨衣物，甚至遭到工作人員性虐待。

移民兒童想自殘

根據《路透社》報導，一名14歲瓜地馬拉女孩說，她居住的避難所又熱又缺水，她有時只能喝過期的牛奶解渴，且她已經看過8名女孩因高溫和缺水暈倒，被工作人員送往附近的醫院。

另一名17歲瓜地馬拉女孩則說，她所在的避難所是一個白色大帳棚，裡面有約300人，「這裡的女孩們時常在哭泣，許多人到最後需要接受心理輔導，因為她們出現自殘念頭。」

21日提交美國法庭的17份證詞顯示，被安置在緊急避難所的移民兒童中，許多人的生活條件惡劣，如居住空間擁擠、食物變質、缺乏乾淨衣物，以及與抑鬱症鬥爭。這一些證詞收集時間為3月至6月初，提供證詞的移民兒童主要來自瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多。

工作人員性虐待

《BBC》也指出，德州布利斯堡移民拘留中心中的移民兒童生活條件「令人心碎」，包括新冠病毒在住所爆發、兒童等待數小時就醫、缺乏乾淨衣物、為飢餓兒童提供未煮熟的肉類，甚至還有工作人員對移民兒童性虐待的指控。

報導指出，目前約有1萬4500名無成年人陪同的移民兒童由美國衛生與公共服務部（HHS）照顧，這一數字低於4月末的2萬2000人。面對BBC揭露HHS忽略布利斯堡移民拘留中心移民兒童處境的具體指控，HHS沒有回應，但在一份公開聲明中表示，它正在為兒童提供所需的照護標準，例如乾淨舒適的寢室、膳食、盥洗用品、教育和娛樂活動，以及醫療服務。

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