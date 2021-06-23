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將社會主義者列「政治恐怖分子」 美海軍訓練文件外洩

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國佛蒙特州聯邦參議員桑德斯參加2020年的民主黨總統初選時，紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲站台助選，攝於2020年10月。兩人標榜自己是民主社會主義者，但美國海軍訓練文件卻將社會主義者列入「政治恐怖分子」範疇。路透
美國佛蒙特州聯邦參議員桑德斯參加2020年的民主黨總統初選時，紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲站台助選，攝於2020年10月。兩人標榜自己是民主社會主義者，但美國海軍訓練文件卻將社會主義者列入「政治恐怖分子」範疇。路透

美國調查新聞網站《The Intercept》23日報導，根據他們獨家取得的美國海軍反恐訓練文件，軍方有關單位似乎將社會主義者與恐怖分子相提並論，並將在世界各國政壇都屬於相對主流的左翼意識形態跟「新納粹」畫上等號。

根據報導與網站公布的圖檔，這一頁外洩的訓練文件有個副標為「研究問題」的段落，其中一題是「無政府主義者、社會主義者與新納粹分子代表哪一種恐怖分子意識形態類別？」。根據爆料的軍方消息人士透露，這一題的正確答案是「政治恐怖分子」。

報導指出，美國海軍的教育訓練單位最近下發一分較長的訓練手冊，此次外洩的「恐怖主義/恐怖分子行動簡介」（Introduction to Terrorism/Terrorist Operations）文件是其中一部分，訓練對象則是海軍內部警察的各單位糾察長（Master-at-arms）。

美國在20世紀先後經歷「赤色恐慌」（Red Scare）、麥卡錫主義與冷戰，讓社會主義長期受到醜化，但當今的部分主流政治人物已不再忌諱此事，像曾角逐民主黨總統提名的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯，與紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲等人，就標榜自己是民主社會主義者（Democratic Socialists）。

這位匿名的軍方人士告訴《The Intercept》，「這不過是無效的訓練，因為不管是誰正在指導海軍的反恐課程，都寧願醜化左派，而不是實際保護任何東西」。他還補充，「儘管事實就是，最突出的威脅是國內的右翼恐怖活動」。

海軍 恐怖分子 反恐

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