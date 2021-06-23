楊安澤紐約市長初選落敗 政治素人光環褪色

紐約市長初選今天投票，台裔參選人楊安澤在民主黨眾多選將中得票暫居第4，大幅落後領先群。政治素人光環褪色的他承認敗選，並承諾協助新市長改善受疫情衝擊的民眾生活。

初選投票美東時間晚間9時結束，截至發稿逾8成選票開出，楊安澤獲約9萬張首選票，得票率11.6%。布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）以31.6%領先群雄，民權律師懷禮（Maya Wiley）及前紐約市衛生局長賈西亞（Kathryn Garcia）分別為22.3%、19.6%。

楊安澤在曼哈頓中城一家飯店舉辦的選舉夜派對上說：「依據今晚開票數字，我不會成為下一任紐約市長，我承認輸掉這場選戰。」

他表示：「我們不確定最終誰會成為下一任市長。無論市長是誰，我很樂意與他們合作，協助改善830萬名住在我們偉大城市的民眾生活，我鼓勵在場各位也這麼做。」

楊安澤在妻子盧艾玲、台裔紐約州參議員劉醇逸等人陪同下登台發言，過程面色凝重，與選戰倒數階段催票時常笑容滿面的輕鬆姿態形成鮮明對比。

楊安澤憑藉2019年參與民主黨總統初選累積的知名度，1月投入紐約市長選戰後民調一直處於前段班。但隨著選戰進展，焦點議題從民生逐漸轉變為攸關民眾安危的治安，欠缺政壇歷練成為楊安澤一大罩門，聲勢與民調數字在選戰末尾明顯下滑。

紐約市奮力走出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陰影之際，楊安澤說，他深信自己與盧艾玲能夠幫忙，「不是以你們市長和紐約市第一夫人的身分，而會以雙親、公民、深切關心紐約前途的民眾身分發揮能力」。

這次初選破天荒採用排名選擇投票制（rankedchoice voting），選民最多可在選票上依偏好次序選擇5位參選人。由於民主黨無人在首輪計票獲過半首選票，未來幾週將依排名選擇，多輪計票淘汰選將後產生贏家，結果預計7月中旬出爐。

由於紐約市是民主黨票倉，初選出線的民主黨選將幾乎篤定會在11月市長選舉擊敗代表共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa），入主市府。

楊安澤頂著政治素人光環，一度在紐約市長選戰中獨領風騷。但從初步計票結果觀察，選民傾向由亞當斯等政壇老鳥掌管這個全美首屈一指的大城，「門外漢」身分最終成為楊安澤輸掉選戰的致命傷。

回顧投入選戰這半年，楊安澤說：「這是一趟很美好的旅程，但我知道這趟旅程才剛開始，盧艾玲跟我將找到方式服務、貢獻紐約市社會及更多層面。我深深感謝讓我們有機會透過選戰發揮如此大影響力的所有人，我很驕傲過去幾個月帶頭打過這場選戰。」