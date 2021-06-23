坦承國慶日接種目標未成 白宮下修標準衝刺年輕族群

白宮22日坦承，美國無法在國慶日(7月4日)前達到美國總統拜登設定的七成成人至少接種一劑新冠疫苗的目標，並宣布一項新目標為「27歲以上的美國人，有七成在國慶日假期至少接種一劑」。

美國接種疫苗落差存在年齡層和區域差異，除了年輕族群外，中西部和南部地區接種率也偏低。

華郵報導，截至22日，64%成人至少接種一劑，距離拜登目標還有6個百分點；不過疫苗施打成長率自4月中旬開始停滯放緩，當時平均每日可施打300萬劑，上周全美平均每日施打劑量為110萬。

華郵報導，根據推估，直到拜登設定的國慶日，美國成人疫苗接種率不超過68%。

白宮新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）22日在新冠疫情簡報會說，目前全美國30歲以上民眾，已有七成至少接種一劑。拜登政府的國慶日新目標，是持續鼓勵年輕族群接種疫苗，設定目標年齡層為27歲。

齊安茲表示，要讓七成的18歲以上民眾接種疫苗還要花上幾周；他表示，年輕族群不認為新冠病毒足以影響生活，也就更沒有動力接種疫苗。

拜登設定國慶日為重返正常生活的起點，白宮正規畫大規模活動，拜登將與1000名先遣急救員、必要行業員工、軍職人員及家屬在白宮南草坪野餐慶祝，這將是拜登上台以來規模最大的一場慶典。

不過變種病毒來勢洶洶，不少專家推估今年秋天還會再有一波疫情，接種率低的地區首當其衝。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，田納西州勞倫斯郡(Lawrence County)，不到35%的成人至少接種一劑；但在田納西州都會地區的戴維森郡(Davidson County)接種率超過60%。