華郵記者新書踢爆 川普曾建議將染疫者送到關達那摩灣

美國華盛頓郵報兩名記者在即將出版的一本新書中爆料稱，前總統川普曾在新冠肺炎疫情初期建議將確診者送到古巴的關達那摩灣（Guantanamo Bay）隔離。

華郵兩名記者Yasmeen Abutaleb與Damian Paletta在即將出版的新書《噩夢情景：川普政府內部如何應對這場改變歷史的大流行》（暫譯）中爆料，川普去年2月在白宮戰情室舉行的一次會議上，計畫將染疫的美國民眾送往關達那摩灣，以遏制美國本土疫情。

該書稱，當時官員們正在會議上討論是否讓感染病毒的美國民眾回國治療，而川普卻向幕僚提問，「我們不是有個島嗎？關達那摩怎麼樣？」還說，「我們進口商品，不進口病毒」。

美國根據與古巴具有爭議的長期租約持有關達那摩灣，該處的軍事監獄是美國在2001年911恐怖攻擊事件後發動反恐戰爭所設立，用來關押恐怖主義嫌犯，由於這些被關押的人未經起訴和審判、長期遭拘押，並屢屢傳出虐待事件，遭到國際社會批評。

此外該書還提到，川普在2020年3月與時任美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）的談話內容，當時川普稱「新冠檢測正把我給害死」，因為他會因此輸掉選舉，還問「哪個白癡會讓聯邦政府做檢測？」，當時阿查爾的回答是，「你是說你的女婿兼新冠檢測的首席顧問庫許納（Jared Kushner）嗎？」

報導稱，該書將在29日出版，此前兩位作者曾對包括白宮資深工作人員和政府衛生部門負責人在內的180多人進行過訪談。