美女啦啦隊合照 唐氏症成員慘被「神穩」 網轟：太惡意！

美國猶他州有中學的畢業紀念冊爆發爭議，有女子啦啦隊的成員疑因患唐氏綜合症被歧視，竟被排除於團體照之外。當地媒體指出，涉事中學為啦啦隊的團體照拍了兩個版本的照片，其中一張包含了患唐氏綜合症的啦啦隊學生經理摩根（Morgyn Arnold），另1張則沒有，最終校方在紀念冊及專頁照片上，都只採用了沒有摩根的版本。摩根的姐姐事後在社群媒體申訴，指妹妹三年內兩次被排除於紀念冊之外，啦啦隊其他成員都對事件感驚訝，妹妹亦因此而非常傷心。

事件發生於猶他州雷頓市（Layton）1間名為Shoreline Junior High School的初中，摩根的姐姐喬丁（Jordyn Poll）在facebook申訴妹妹被排除在啦啦隊照片外的傷心經歷，她說妹妹是啦啦隊的學生經理，平日會出席比賽和練習，又經常說啦啦隊場的人都是她的朋友，但她和妹妹翻看學校紀念冊的啦啦隊照片時，驚見除了摩根外，所有成員都在場。她相信校方採用了沒有犘根在場的照片，是因為她患有唐氏症。

美國猶他州一所中學遭爆歧視唐氏症學生，未將患有唐氏症的啦啦隊學生經理摩根（Morgyn Arnold）與啦啦隊成員合照收錄畢業紀念冊中，引起熱議。圖／取自 Twitter

喬丁在FB上傳照片寫道：「這是同一隊啦啦隊，同樣的女孩、同樣的照片、同樣的姿態，但1張包括所有成員，一張沒有。」從另一張照片可見，摩根坐在團隊的正中央，但另一張就沒有她。喬丁感嘆妹妹明明一樣花了很多時間學跳舞、參加比賽和支持自己的隊友，又透露這是三年來已是第二次妹妹無法出現在紀念冊內，妹妹她已連續二年沒有出現在班級列表上，「她知道發生了什麼事，而且很傷心」，摩根仍未決定下年是否會繼續當啦啦隊的經理。

事件觸發網民討論，許多人大讚摩根很漂亮，又安慰道她根本沒有做錯事。校方的FB專頁原本也只上傳沒有摩根的啦啦隊照片，但因爭議聲過大，校方馬上刪除了照片。

喬丁認為事件未必包含惡意和歧視，但不解妹妹作為啦啦隊一份子卻不能出現在照片上。啦啦隊及她們的家人事後發聲明，對學生經理沒被刊登於紀錄冊感悲痛，如果由她們自己選照片，她們會選擇有摩根那張。聲明又指啦啦隊部分成員最近無故被鬧，澄清成員對紀念冊製作其實無發言權。喬丁也澄清啦啦隊的成員們都對妹妹很友善，她們不是問題所在，希望網友不要針對她們。

摩根父親受訪稱無興趣責備校方，只是女兒非常難過，她每年都會高興地帶紀念冊回家，但當她發現啦啦隊上的照片上沒有自己，她連看都不想再看，希望女兒的事引起更多關於包容的討論。

目前不知道是誰人決定將摩根的照片刪除，但摩根接受外媒訪問稱啦啦隊經學生理出現在紀念冊是平常不過的事。而啦啦隊的15歲成員Maddie Campbell憶述，她不記得當時是團隊顧問還是攝影師叫了犘根走出來，然後再拍了幾張照片，她當時亦覺得奇怪，不知道是否有特別原因，最後成員發現摩根沒出現在紀念冊上，大家也感錯愕。

據當地傳媒報導，摩根家人最初曾致電學校，但校方竟說他們無能為力，至周三（16日），學校致電家屬稱會「努力糾正」這情況。學校的校區事後發聲明道歉，稱對所犯錯誤感難過，正調查事件並已經向該家庭道歉，會確保以後不再發生同類事件。

猶他州殘障人士法律中心的律師指，摩根受到的排斥在該州學校其實很常見，中心每年都收到約4000宗類似投訴，只能希望這次事件的動機沒有惡意。

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文章授權轉載自《香港01》