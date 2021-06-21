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基建案兩黨達初步共識 白宮發言人：拜登盼本周續討論

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
美國總統拜登渴望本周繼續就基建計畫立法與國會議員進行討論。路透
美國總統拜登渴望本周繼續就基建計畫立法與國會議員進行討論。路透

白宮發言人莎奇21日說，美國總統拜登渴望本周持續對基礎建設計畫立法進行討論，並希望獲得兩黨最新提案的更多細節。

美國參院20日通過取得兩黨共識的基建計畫，但總經費略高於1兆美元（約新台幣28兆元），僅為拜登最初提議的四分之一左右，但即便兩黨達成初步共識，在經費來源問題上仍爭論不休。

莎奇在接受哥倫比亞廣播公司節目「今晨」（This Morning）專訪時表示，美國總統拜登期待更多細節，他可能會跟兩黨成員討論，並歡迎他們未來幾天入住白宮。「總統渴望繼續這些討論，看看本周能否取得重大進展。」

拜登最初提出約4兆美元規模的廣泛基建計畫，盼納入對抗氣候變遷並提供長者及幼童的健康照護，之後為爭取在參院獲得共和黨支持，削減至1.7兆美元左右。

拜登 白宮

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