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前白宮醫師籲拜登：快做認知測試 證明有能力當總統

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
前白宮醫師傑克森（圖左）呼籲拜登接受認知測試，以證明他的心智適合當總統。美聯社、路透
前白宮醫師傑克森（圖左）呼籲拜登接受認知測試，以證明他的心智適合當總統。美聯社、路透

在美國前總統川普時期出任白宮醫生的德州共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson），日前要求總統拜登接受認知測試，以證明他的心智適合當總統。

傑克森在有13名共和黨人共同連署的信中指出，「美國人民應該對他們的總統有絕對信心。他們有權知道總統是否可以執行國家元首及總司令的職責。有權要求選出來的最高領袖精神狀況有完全透明度。為此，我們敦促總統立即接受認知測試及公開結果，讓美國人知道總統的心理和智力健康」。

傑克森2018年任職白宮醫生期間，指川普曾自主要求接受認知測試，而且結果優良，反駁外界有關川普精神健康惡化的說法。

傑克森在致拜登的信中說，所有總統都應該「遵循前總統川普立下的先例，記錄和展示良好的心智能力」。

川普 共和黨 拜登

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