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中國探月探火星設太空站 NASA急向國會要更多錢

中央社 / 華盛頓17日綜合外電報導
圖為長征二號F遙十二運載火箭發射升空。中新社
圖為長征二號F遙十二運載火箭發射升空。中新社

中國成功發射神舟12號載人太空船，並完成與太空站對接。北京相繼成功探測月球、火星與建置太空站，美國NASA向國會告急，盼撥發更多預算維繫美國的太空領先優勢。

「華盛頓郵報」報導，接連在太空事業取得進展讓中國正一步步邁向卓越航太強權。中國先是在2019年發射嫦娥4號月球探測器成功著陸月球背面，今年5月又成為繼美國後第2個成功在火星著陸探測車的國家。

在本週稍早與俄國宣布在月球打造國際科研基地後，中國17日成功發射載人太空船並順利與4月底發射的太空站「天和」核心艙對接，3名中國太空人會在太空站駐站3個月進行研究，將締造中國太空人停留太空時間的新紀錄。

拜登政府的新任國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）發表聲明祝賀中國成功將太空人送入太空站，並說「期待後續的科研發現」。

但其實尼爾森也跟前副總統彭斯（Mike Pence）一樣，對中國太空實力日增深具戒心。彭斯2019年稱中國想攫奪月球戰略置高點呼籲美國應全力嚴防，想複製美國於1960年代冷戰期間擊敗蘇聯率先登月的往例。

尼爾森近日警告應小心擁有高度太空雄心的中國，認為對方是挑戰美國領導地位的「咄咄逼人競爭者」。他也跟川普政府一樣，拿中國當理由尋求國會撥款資助NASA重返月球的計畫。

他上月在眾議院告訴國會議員，中國尋求2020年代派人登月，國會應提撥更多款項挹注NASA的「阿提米絲計畫」（Artemis）；阿提米絲計畫要研發太空船搭載太空人登月。

在聽證會期間，他還高舉一張中國火星探測車「祝融號」的照片秀給委員會裡的國會議員，「我希望你們好好看看這張照片」，還說這是中國為在太空領域超越美國又一例證。

也有人對尼爾森此舉不以為然。世界安全基金會（SWF）計畫制訂主任魏登（Brian Weeden）就說：「像這類把中國太空站凸顯為嚴重威脅都是錯誤作法，因為這正中北京下懷。」

魏登說：「中國正想藉自己的太空站展現太空強權實力，不斷去渲染太空競賽並憂心中國太空站帶來的威脅，只會強化中方的形象。」他說中國這次成功發射載人太空船並送入太空站是重要成就，但不代表中國追平美國，遑論超越。

1969年完成人類登月、20年來多次派太空人進駐國際太空站（ISS）的NASA，自2011年已被法律禁止與中國合作，儘管已有近20國的太空人上過國際太空站，但裡面沒有中國太空人。在美國正把中國當成強力競爭者的當下，更看不出美國有改弦更張與中國太空合作的可能。

太空人 NASA 火星

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