快訊

指揮中心證實下午24萬劑莫德納抵台 效期至12月15日

孩童家庭防疫補貼 今起開放3大銀行ATM請領及網路查詢

美國參院提新案 擬給晶片製造業投資25％的抵稅優惠

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登2月間手持晶片，強調美國政府將致力因應晶片短缺問題。 路透
美國總統拜登2月間手持晶片，強調美國政府將致力因應晶片短缺問題。 路透

美國參議院為鼓勵晶片在美國本土製造拿出最新「胡蘿蔔」：25%的抵稅優惠。彭博資訊報導，參院兩黨議員周四（17日）提出新議案，對在美投資生產設備與工廠的企業提供稅負減免；針對晶片製造以及需要特別工具的建造，也將提供優惠補助。

彭博說，全球晶片短缺導致汽車與消費電子業的生產被打亂，華府的回應是增強美國本土的晶片供應。本月稍早，美國參議院已批准520億美元資助半導體，這筆資金包含在一項要提升與中國大陸競爭能力的廣泛法案之中。目前眾議院也在擬定自己的方案。

參院周四這項新案由財政委員會主席民主黨籍參議員Ron Wyden，與委員會共和黨最資深議員Mike Crapo領銜提出。議案共同發起人民主黨參議員Debbie Stabenow說：「新法案可為美國半導體晶片製造業者提供進一步協助，以期短缺問題不再發生。」

半導體 民主黨 共和黨

延伸閱讀

Fed醞釀升息 央行：台幣升勢會受壓抑

富采Mini LED 單價最高

美高收債 多頭不退燒

歐盟放鬆入境管制 美國、台灣、香港在列

相關新聞

美軍最高將領：北京現在無意也無軍事實力攻占台灣

美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）周四（17日）告訴美國國會，中國大陸沒有意圖也沒有足夠的軍事能力攻取...

加州大解封：防疫結束的「唾棄病毒」免疫口水大狂歡

「為了慶祝戰勝瘟疫...就讓你我吃點彼此的口水吧！」全美國COVID-19累積病例與死亡數最多的加州，15日開始正式進入了「防疫大解禁」，全州已接種疫苗者，在絕大多數狀況下，將可不用再戴口罩、不用在意社交距離；州內所有的餐廳、酒吧、娛樂設施遊樂場，也獲准重返100%內用營運——換句話說，作為全美第一個頒布「封城令」的加州，終將在疫情慘烈的15個月過後，恢復「以前的生活」。

美著手運作「拜習會」 白宮透露可能在今年10月G20峰會

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日在一場電話簡報會表示，美國近期內將開始討論「拜習會」的時間...

為紐約遊民危機開藥方 楊安澤辯論會發言惹議

紐約遊民問題在疫情期間格外棘手，參選市長的台裔企業家楊安澤昨晚在辯論會暗示精神異常的遊民「非我族類」，遭網友猛烈抨擊，也...

FCC全數通過 禁售華為等五家陸企的產品 杜絕國安威脅

美國聯邦通訊委員會（FCC）17日全數表決通過，將禁止華為和中興等中國大陸企業生產的設備用於美國電信網路，因認為這些設備...

美軍高層估北京近期武統台灣可能性低 議員提案抗侵略

共機侵擾台灣防空識別區頻率增加、架次提高，引發關注；美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）17日在國會聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。