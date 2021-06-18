美國參院提新案 擬給晶片製造業投資25％的抵稅優惠

美國參議院為鼓勵晶片在美國本土製造拿出最新「胡蘿蔔」：25%的抵稅優惠。彭博資訊報導，參院兩黨議員周四（17日）提出新議案，對在美投資生產設備與工廠的企業提供稅負減免；針對晶片製造以及需要特別工具的建造，也將提供優惠補助。

彭博說，全球晶片短缺導致汽車與消費電子業的生產被打亂，華府的回應是增強美國本土的晶片供應。本月稍早，美國參議院已批准520億美元資助半導體，這筆資金包含在一項要提升與中國大陸競爭能力的廣泛法案之中。目前眾議院也在擬定自己的方案。

參院周四這項新案由財政委員會主席民主黨籍參議員Ron Wyden，與委員會共和黨最資深議員Mike Crapo領銜提出。議案共同發起人民主黨參議員Debbie Stabenow說：「新法案可為美國半導體晶片製造業者提供進一步協助，以期短缺問題不再發生。」